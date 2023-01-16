Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році (фото)

У 2023 році популярними стануть прикраси масивні та багатошарові. Часом такі речі можуть виглядати дуже масивно, але стилісти стверджують, що вони будуть на піку цього року.
Що буде у тренді у 2023 році, розповів стиліст Watchingukaine в Instagram.
У тренді будуть прикраси із великих перлин. У хід піде все – великі намисто чи сережки. Використовувати можна будь-яку форму, але найкраща – форма кулі чи краплі.
За словами стиліста, прикраси наразі стали важливим елементом стилю. Вони відображають внутрішнє "я", настрій та посил хаотичному світу. Кафи щільно увійшли до наших стилів і цього року стануть модними прикраси на губи.
У вас повна скринька широких і масивних браслетів? Діставайте все і використовуйте на руку відразу по кілька штук – у тренді нашарування таких браслетів.
У 2023 році серця можна використовувати в будь-якому вигляді на прикрасах - масивні сережки, кулон, ланцюги, додаткові елементи на одязі та аксесуарах.
Чим епатажніше – тим краще. Використовуйте геометричні фігури в прикрасах – різні форми та кольори, а ще бажано, щоб прикраси були великі та масивні.
Якщо ви привезли смішні бусики з черепашок із південної країни - зараз саме час їх носити. У трендах будуть різні прикраси у стилі тропіків – черепашки, квіточки, зуби й так далі.
Ланцюги та брошки знову повернулися в моду, але у 2023 році вони мають бути масивними та помітними.
Тренд і писк 2023 року - топи та бра з камінців. Взимку такі прикраси поки не будуть дуже популярними, а влітку вони будуть на піку.
До речі, раніше ми писали, який манікюр стане трендом 2023 року.
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