Прикрашаємо сад: які квіти можна посадити у травні

Які квіти саджати в першій половині травня

Квіти, які обирають для висадки в першій половині травня, більш стійкі до можливих перепадів температури і вологи, легше переносять холод. Адже на те, наскільки пишнім буде ріст рослин, безумовно, впливають різноманітні фактори.

Крім цього, квіти, які садять у травні, в першу половину місяця, здебільшого проростають за тиждень - тож до літа сад стане барвистим.

Нижче представлені квіти, які найчастіше висаджують в першій половині травня.

Троянди

Троянда, мабуть, одна з найбільш популярних рослин - і, безсумнівно, одна з найгарніших.

Існує неймовірна кількість сортів і різновидів троянд, які відрізняються за формою бутонів, кольором, ароматом та висотою куща, найбільш поширені з яких декоративні - чайно-гібридні, англійські, бордюрні, штамбові і плетисті.

Залежно від сорту, деякі види краще висаджувати окремо, а деякі - групами. За висотою кущ троянди може бути від 15 см (бордюрні троянди) до 4 м (плетисті).

Кущі троянд (фото: Freepik)

Кущі в відкритий ґрунт варто садити на початку травня, щоб вже до кінця місяця троянда прижилася і тішила цвітінням.

Для ряснішого цвіту перед висадкою до ґрунту радять попередньо занурити коріння рослини у воду на декілька годин.

Настурція

Настурцією зазвичай називають окремий рід рослин, який правильніше називати "красоля". Існує досить багато видів цієї рослини, проте здебільшого для них характерне лопатоподібне цілокрає листя і поодинокі квітки, які мають по п'ять пелюсток.

Цвіте красоля здебільшого з травня по вересень. Важливо зазначити, що існують однорічні і багаторічні сорти, деякі з яких подібні до ліан за виглядом.

Настурція (фото: Wikipedia)

Настурціям притаманний період проростання протягом 14 днів і любов до тепла. Тож для висадки краще обирати сонячні ділянки, захищені від вітру.

Айстри

Ця витривала, зазвичай багаторічна рослина може виростати до 50 см заввишки, однак дикорослі можуть бути навіть до 3 м.

Крім цього, певні види айстр, зокрема, сорти китайських, відрізняються пишністю, нагадуючи хризантеми - в той час, як деякі подібні до ромашок.

Айстри різних сортів (фото: Freepik)

Попри те, що айстри легко переносять посушливий клімат і вологу, не вимагаючи значного догляду, вони страждають від фітофторозу. Тож ці квіти не рекомендовано висаджувати поблизу рослин з сімейства пасльонових.

Ромашка

Ромашка - однорічна рослина з родини айстрових, яку іноді називають "ромен" або "роман". Хоча ромашки можуть здаватися простими і не надто виразними квітами, вони здатні перетворити сад на квітуче поле.

Ромашка впізнається за білим кольором квітів, а заввишки може виростати до 60 см.

Ромашка (фото: Freepik)

Важливо зазначити, що ромашка - це квітка, яка дуже любить тепло і сонце, тому саджати її слід на таких ділянках, де немає тіні.

Чорнобривці

Однорічні чорнобривці, які дивують різноманіттям забарвлення, прекрасно пристосовуються як до вологого клімату, так і до сухого.

Проте, якщо травень почався з теплої та сухої погоди, саджати насіння варто на глибині до 3 см. А якщо переважно були дощі - насіння слід саджати на глибині до 7 см.

Зазвичай чорнобривці виростають від 20 до 120 см заввишки, залежно від виду, утворюючи при цьому щільні кущики.

Чорнобривці (фото: Freepik)

Також в першій половині травня висаджують такі квіти:

гіпсофіла;

портулак;

петунії.

Які квіти посадити в другій половині травня

В другій половині місяця висаджують рослини, яким потрібно тепло для кращого росту - проте цвісти вони будуть лише наступного року.

До квітів, які висаджують в другій половині травня, належать:

фіалка;

рудбекія;

незабудка;

гесперіс.

Фіалка (фото: Freepik)

Рудбекія (фото: Wikipedia)

Незабудка (фото: Wikipedia)

Гесперіс (фото: Wikipedia)