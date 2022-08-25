Приключения и обучение: мультики и аудиокниги на украинском для любознательных детей

Один из самых популярных мультсериалов для детей в 2021 году получил полнометражную версию. На этот раз щенкам необходимо спасти целый город Приключений от вора Хамдингера. К Райдеру вместе с друзьями присоединяется такса Либерти, и в дальнейшем команда должна пережить множество захватывающих приключений, чтобы спасти местных жителей от угрозы.

Украинский мультсериал для дошкольников, снятый при поддержке МКИП и Госкино. Главные персонажи мультика - маленькие зайцы Боп и Бу, которые постоянно исследуют окружающий мир. Сериал содержит поучительные элементы и помогает детям развивать первые социальные навыки. Был показан в Австралии, Великобритании, Латвии, Финляндии, Италии и других странах.

Франко-бельгийская анимационная адаптация известного романа "80 дней вокруг света" для самых маленьких зрителей. Здесь маленькие зрители встретят Филеаса, заключающего пари - проехать через весь земной шар всего лишь за восемьдесят дней. Вместе со своим другом Паспарту они отправляются в путешествие по живописным местам нашей планеты.

Датский мультфильм 2020-го года, рассказывающий о девочке Нине, которая осваивает уникальную способность - создавать сны окружающих. Оказавшись в Стране Снов, героиня сталкивается с ее необычными жителями, находит друзей и учится превращать сновидения на реальность. Лента помогает понять, как важно находить общий язык с близкими, прислушиваться к их чувствам и как брать ответственность за свои поступки.

Известный мультик 2000-х годов "В поисках Немо" получил свой спин-офф "В поисках Дори". В центре сюжета - голубая забывчивая рыбка Дори, которая не помнит свое происхождение и семью. Дори пытается найти путь домой и преодолеть недуг, преодолевая немало препятствий на своем пути.

Режиссером мультфильма выступил Роб Минкофф, подаривший миру "Стюарта Литтла" и диснеевского "Короля Льва". Анимация знакомит нас с Мистером Пибоди - изобретателем, ученым, нобелевским лауреатом, который кроме всего прочего является собакой. С помощью своего изобретения - машины времени, он вместе с приемным сыном Шерманом перемещаются в прошлое, где становятся свидетелями исторических событий. Посреди всех приключений и неудач Пибоди учится быть лучшим родителем и подавать правильный пример сыну.

Для тех, кто хочет разнообразить досуг малышей - можно включить в него аудиокнижки. В частности познавательными и интересными будут такие:

20 сказок, которые объединены темой "Герои" - это истории, которые помогут понять, что такое дружба, как отличать добро от зла и как важно бороться за свои мечты. В противостоянии героям предстанет равнодушие, лень, стереотипы и многие другие "злодеи". Среди озвученных сказок - произведения Елены Скуловатовой, Валентины Турчин, Марии Морозенко, Марьяны Лелик и других. Проект создан в рамках всеукраинской акции "365 сказок на ночь" по инициативе Украинского института книги и медиасервиса MEGOGO.

Книга украинской писательницы Екатерины Бабкиной "Шапочка і Кит" рассказывает о мальчике, который борется с лейкозом. Из-за болезни ему нельзя есть лакомства, бегать и даже гладить собак. Однако Шапочка не отчаивается, и внезапно находит нового друга - волшебного Кита, умеющего летать над облаками.

Аудиоверсия книги по изучению украинского языка от языковеда Александра Авраменко, которая имеет 9 дополнительных уроков, что не было в бумажном варианте. Она поможет пополнить словарный запас, научит использовать в правильном контексте то или иное слово и расскажет о самых частых ошибках. А вместе с героями книги - Трекутей, Квадриком и Кружко, учиться будет только веселее.