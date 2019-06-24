На Прикарпатье пенсионерка пролежала две недели в болоте: все подробности

Пенсионерка две недели пролежала в болоте и выжила. Пожилую женщину обнаружил рыбак возле села Мариямполь Ивано-Франковской области. Об этом сообщает местное издание "Галка".

Потерпевшей оказалась 82-летняя жительница Мариямполя. Она пропала 10 июня, когда ушла на сельское пастбище и не вернулась домой.

Несколько дней полиция и спасатели вели ее поиски с помощью квадрокоптера. В данный момент женщина госпитализирована в реанимационное отделение Галицкой районной больницы. Ее состояние тяжелое.

Пенсионерка пролежала две недели в болоте (иллюстративное фото: pixabay.com)

По словам заместителя главного врача Галины Борецкой, у пенсионерки общее переохлаждение и истощение. При этом она в сознании, хотя, когда потерпевшая поступила в больницу ее давление составляло 40 на 10. Но сейчас давление в норме - 120 на 80.

Кроме того, у женщины нормальный анализ крови. Но она страдает церебральным атеросклерозом.

Напомним, что в Киеве пенсионерка выпала из окна многоэтажного дома. Предварительно, утром около 8:50 она открыла окно, чтобы помыть стекло или полить цветы, но потом сорвалась вниз.

Ранее сообщалось о том, что в Кременчуге Полтавской области 83-летняя женщина чихнула после того, как медики констатировали смерть. Это вызвало сильный шок у окружающих.