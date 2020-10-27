На Прикарпатье катастрофическая ситуация в больницах: закончились койки и врачи

В больницах на Прикарпатье закончились койки для больных (Коллаж РБК-Украина)

Больных начали лечить кардиологи и ревматологи

В Ивано-Франковске все больницы переполнены пациентами с COVID-19. Все помещения были переоборудованы под стационары, а к работе с больными привлекли ревматологов и кардиологов. За последние сутки в больницы города поступило 44 человека с пневмонией.

В больницах уже доставляют дополнительные кровати и палаты начали оборудовать даже в операционных. Как сообщает ТСН, госпитализируют только тех больных, у которых тяжелое и среднетяжелое течение болезни. В основном тех, у кого есть пневмония и высокая температура.

Оказывается, мест для больных с COVID-19 не хватает уже несколько дней, но только сегодня на городском совещании озвучили жуткие цифры. За последние дни пришлось оборудовать почти 50 дополнительных мест для пациентов.

"У нас в коридорах нет. Стараемся, чтобы все были в палатах, доставляем кровати в палатах, открываем дополнительные кабинеты, переоборудуем их. Чтобы пациенты были в каких-то комфортных условиях. Коридоры уже останутся на последний момент", - рассказал заместитель директора городской больницы №1 Ярослав Кобыляка.

А вот в центральной городской больнице признаются, что расширяться им уже некуда. Пациентов с коронавирусом нет только в хирургии и сосудистой неврологии. Под палаты забрали уже даже операционные. Однако есть и другая проблема, по словам врачей. Кроме коек для больных в больнице катастрофически не хватает врачей.

"Даже если бы мы очень хотели расширить количество коек, нет лекарственных ресурсов. У нас ковидных больных лечат кардиологи, ревматологи, все профессионалы терапевтического профиля. Хирурги юридически не могут. Проблемы с кислородом есть, потому что мы 2,5 тонны использовали за год ранее, а сейчас тонну 300-400 в день. Есть проблемы с доставкой, потому что единственный завод во Львове", - сообщил медицинский директор центральной городской больницы Олег Цихонь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что врачи дают неблагоприятные прогнозы о COVID-19 в Украине и сообщают, что болезнь стала активнее.

А также рассказывали о том, что Комаровский разнес в пух и прах борьбу с COVID-19 в Украине.