Приходько: Благотворительный фонд Столара подарил положительные эмоции киевлянам в трудные времена

"Украина, как и многие другие страны мира, сейчас переживает трудные времена: пандемия, экономический кризис и т.д. Поэтому сейчас как никогда важна поддержка друг друга, нужно дарить положительные эмоции. Идея нашего конкурса заключалась именно в том, чтобы люди объединялись и нашли что-то хорошее в маленьких вещах, хотелось показать, чтобы несмотря ни на что, очень важно идти по жизни с положительным настроением, мечтать и эти мечты обязательно сбудутся. Я очень рада, что победила именно многодетная семья, хотя на самом деле талантливыми были все. Их пример вдохновляет. Ведь смотря на эту семью понимаешь, что много детей - это не страшно. В свою очередь, благотворительный фонд Вадима Столара это вдохновило на создание шоу талантов среди многодетных семей. Хочется показать всей стране их таланты и привлечь украинцев к улучшению демографической ситуации в Украине. Думаю, что мы обязательно воплотим эту идею в жизнь в следующем году", - заверила она.

Приходько также анонсировала еще один проект, который планирует организовать благотворительный фонд в 2022 году.

"Это клуб настольных игр. Его цель - наладить коммуникацию между детьми и их родителями. Ведь в будни большинство родителей заняты из-за работы и не имеют возможности уделять внимание своим детям. Таким образом, у них появится возможность с удовольствием и пользой провести время с ними. В общем, у фонда много планов, и он продолжит свою основную деятельность по обеспечению опорных больниц в Киеве всеми защитными материалами. Потому что в 2020 году именно из-за неспособности местных и центральных властей обеспечить больницы всем необходимым было принято решение создать данный БФ”, - резюмировала Наталья Приходько.