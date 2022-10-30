Приготуйтеся рахувати гроші та знайомитися: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 31 жовтня по 6 листопада

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Овен

На вас чекають елітарні знайомства, особливо з різного роду тіньовими персонажами, широко відомими у вузьких колах. Можливі плітки, злодійство. І будьте обережні за кермом можуть бути ДТП і невдач в дорозі, викрадення авто.

Телець

Успіх прийде на тижні до тих, хто зайнятий фрілансом, інфобізнесом та мережевим бізнесом. Можуть бути подарунки від друзів та спонсорів, виграші у лотерею чи на біржі.

Близнюки

Близнюкам потрібно завершити минулі справи та невирішені суперечки. Судові та юридичні процеси будуть на вашому боці. Проблеми на роботі.

Рак

Раки захочуть трохи гострих відчуттів цього тижня. Можете ризикнути у бізнесі чи роботі. Але будьте обережні, тому що є ризик проблем із законом. Гарний час, щоб завершити процес еміграції.

Лев

У Левів буде багато знайомств, навіть не виходячи з дому. Успіх в отриманні нерухомості від партнерів або через суд. Можливий роман із другом чи подругою.

Діва

По роботі доведеться їздити у відрядження, продавати, знайомитись з новими людьми

Успіх пов'язаний із продажами, журналістикою, логістикою, взаємодії з документами. Цього тижня зросте ваша популярність.

Терези

Можливо отримання грошей від дітей або свої гроші доведеться вкладати у дітей. Є ризик захворіти за кордоном.

Скорпіон

Цього тижня можливий успіх у справах з нерухомістю та на держслужбі. Фінансові ризики, успіх в операціях із криптовалютою. А також можна отримати легкі гроші чи подарунок.

Стрілець

Можливі поїздки та ретрити, попутники можуть стати близькими друзями. Думайте, що говорите і пишете у соціальних мережах, тому що ваші слова та пости мають руйнівний ефект.

Козеріг

Можуть бути грошові приходи, якщо ви є частиною партії, асоціації, співдружності, творчого об'єднання. Так само сприятливо проводити зачистку та заміни персоналу на роботі.

Водолій

Успіх у будь-яких незавершених справах розпочаті минулого тижня. Хороша віддача від реклами, всіх форм продажу, спекуляцій та видовищ. Є можливість монетизувати хобі або телеграм-канал.

Риби

Невирішені питання з будинком, родичами, нерухомістю. Можливо, вам знадобиться психолог. У блогерів тиждень може видатися супер популярним.