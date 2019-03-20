Приготовьте зонты: синоптики рассказали, где ожидаются дожди

Погода напугает жителей Украины дождями и мокрым снегом

Погода в Украине в среду, 20 марта, ожидается нестабильная. В большинстве регионов будет облачно, а в нескольких областях пройдут дожди. Ночью температура опустится до минусовых показателей. Об этом сообщает сайт Украинского Гидрометцентра.

На востоке Украины будет пасмурно, в Харькове и Полтаве пройдут дожди, в остальных городах региона без осадков. Ночью температура воздуха составит 0 +3 градуса, днем прогреется до +10 +14 градусов, В Полтаве +7 +9 градусов.

В южных областях облачно с прояснениями. Ночью от -1 до +4 градусов. Днем ожидается потепление до +11 +14 градусов.

В Крыму без осадков. Ночью +1 +3 градус, днем от +12 до +14 градусов.

На севере страны пасмурно, но без осадков. Ночью +1 +3 градуса, днем потеплеет до +7 +10 градусов.

На западе возможен небольшой дождь с мокрым снегом в Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Ночью температура воздуха в регионе составит от -2 до +3 градусов. Днем от +7 до +10 градусов, на Закарпатье до +12 градусов.

В центральной части страны пасмурно, в Черкассах ночью пройдет мокрый снег с дождем, днем – пасмурно. Температура воздуха ночью составит +1 +4 градуса, днем прогреется до +7 +10 градусов.

В столице 20 марта ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега возможны только ночью. Температура воздуха ночью +2 +4 градуса, днем от +8 до +10 градусов.

Карта погоды на 20 марта

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