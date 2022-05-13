Как приготовить дома маршмеллоу: невероятно простой рецепт

Приготовить маршмеллоу дома самостоятельно можно очень легко. Особенность этого рецепта в том, что готовый маршмеллоу можно нарезать любым способом – квадратами, маленькими кружочками для какао и даже отрезать большие куски - для костра.
Как приготовить маршмеллоу дома самостоятельно – читайте в нашем рецепте ниже.
Высыпаем в миску быстрорастворимый желатин и заливаем его 60 мл холодной воды, хорошо перемешиваем венчиком и оставляем набухать.
Берем 220 г сахара высыпаем в кастрюлю (желательно алюминиевую), добавляем щепотку соли и щепотку ванильного сахара. Вливаем туда 60 мл холодной воды и ставим на огонь. Размешиваем до растворения сахара.
Берем разбухший желатин и растворяем его на водяной бане. Выливаем желатин в глубокую миску и начинаем взбивать миксером – до белого цвета и появления белых пузырьков.
Потом начинаем постепенно вливать сахарный сироп тонкой струйкой и не перестаем взбивать миксером.
Взбиваем примерно 7 минут – до тех пор, пока масса не станет белая и воздушная.
В форму застилаем пищевую пленку и слегка смазываем растительным маслом. Потом выливаем туда полученную массу и разравниваем. Накрываем пленкой и отправляем застывать – на 5-6 часов.
Потом вытаскиваем готовый маршмеллоу и режем любыми кусочками.
В тарелку насыпаем ложку кукурузного крахмала и ложку сахарной пудры, тщательно перемешиваем. Маршмеллоу обваливаем в полученной смеси.
Чтобы получить маршмеллоу с разными вкусами – добавляем в сахарный сироп пару капель лимонного сока или вишневого сока.
Чтобы сделать маленький маршмеллоу для какао и кофе – набираем массу для маршмеллоу в кондитерский мешок (или пакет) и просто срезаем уголок. Выдавливаем в форму через насадку или дырочку маленькие кусочки маршмеллоу.
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