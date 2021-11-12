Приглашают каждый год: Евгений Кот признался, почему отказывается от "Танцев со звездами"

Танцовщик говорит, что его приглашают каждый год, но для него этот этап пройден. И этот год не стал исключением.

"Все мои участия в этом проекте были успешными, поэтому этот проект - пройденный этап. Я поставил в нем хорошую точку на высоком уровне", - говорит хореограф, имея в виду победу в 2019-м.

При этом он намекнул, что его работа на проекте недостаточно оценивается, а свой труд он ценит.

"Я человек, знающий цену себе, своей профессии, поэтому не хотелось тратить так много времени, сил и здоровья, забираемых проектом "Танцы со звездами", и при этом не зарабатывать столько, во сколько я оцениваю свой труд", - добавил Кот.

Впервые танцевать на ТВ-шоу Женя вышел в 2008-м году

Евгений Кот пропускает уже второй сезон "Танцев со звездами", после того, как он в паре с Ксенией Мишиной стал победителем в 2019-м году. До этого он был в паре с Мишель Андраде в 2018-м, но до финала они так и не дошли, а в 2017-м вместе с Надей Дорофеевой он занял второе место.

Впервые он прославился на ТВ в первом сезоне "Танцюють всі", который вышел еще в 2008-м году. Тогда Кот вошел в двадцатку лучших танцовщиков.

В 2021-м году хореограф стал одним из судей обновленного "Україна має талант". Участников он выбирает вместе с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой.

Смотрите ниже невероятный фокстрот от Евгения и Ксении.

Отметим, что шоу "Танцы со звездами" готовит для зрителей четвертьфинальный эфир в эти выходные. В проекте остались четыре пары: актер Артур Логай и Анна Карелина, певец Дмитрий Каднай и Алина Ли, фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

Интересно, что в этом году на "Танцы" зазвали только четверых хореографов-"старичков" - Дмитрия Дикусара, Макса Леонова, Яну Цыбульскую и Екатерину Тришину. Видимо, их ценовая политика шоу устроила.