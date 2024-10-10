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До прифронтової Дружківки передано 2 тисячі продуктових наборів від Фонду Ахметова

Фото: до прифронтової Дружківки передано 2 тисячі продуктових наборів від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Ворог постійно обстрілює прифронтові міста Донеччини - вранці 10 жовтня Дружківка вчергове зазнала російської атаки. Попри ризики та небезпеку життя у місті триває. Фонд Ріната Ахметова спрямував для мешканців 2 тисячі наборів із продуктами найпершої необхідності. Видачі відбуватимуться із врахуванням вимог безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У кожному продуктовому наборі - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З початку повномасштабної війни Фонд спрямував понад 380 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

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Рінат АхметовДружковка