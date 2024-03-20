До прифронтового Покровська прямує гуманітарна допомога від Фонду Ахметова

Бригади мобільної видачі на цьому тижні вирушили до Покровська Донецької області. На борту вантажівок — 6 тисяч наборів із продуктами найпершої необхідності, які передав до прифронтового міста Фонд Ріната Ахметова.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Допомога призначена для місцевих мешканців найбільш вразливих категорій та для людей, які постраждали від російських обстрілів.

Що входить до продуктового набору? Це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З початку повномасштабної війни фонд передав 344 тисячі наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

Як отримати продуктовий набір? З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU