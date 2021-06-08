Прием детей в школу: омбудсмен назвал незаконные причины отказов

В школу берут только по регистрации

Родители будущих первоклассников массово жалуются на то, что районные управления образования распределили школы так, что сложно попасть в ту, которая ближе всего к месту проживания. А с родителей требуют справки, которые не предусмотрены по закону. И с такими проблемами сталкиваются даже те, у кого есть регистрация в необходимом районе.

Проблема оказалась в том, что дети не прописаны в том доме, который привязан непосредственно к нужной школе. И не помогает то, что в этом учебном заведении учились родители, учатся братья или сестры, или то, что в ней обучают детей из определенных национальных меньшинств.

Жительница столичного микрорайона Теремки рассказала, что их дом приписали к школе, которая находится в глубине Жулян, куда и идти далеко, и добираться от нее неудобно. Пришлось отдать ребенка в школу в центре, ближе к месту работы родителей.

В новых районах ситуация просто катастрофическая

Жильцы новых ЖК в Киеве оказались еще в худшей ситуации. Обычных школ там почти нет, только частные, где год обучения стоит в среднем 23-27 тысяч гривен. У многих родителей нет возможности платить такие деньги за начальную школу. И им приходится отдавать документы в школы в других микрорайонах, куда детей придется возить общественным транспортом.

Еще одна проблема, с которой столкнулись родители – в первых классах школ меньше мест, чем детей в прикрепленном районе.

В других регионах ситуация не лучше

В Одессе департамент образования прикрепил дом к школе, которая находится в 1 км от дома и дорога к ней через шестиполосную трассу. И это при том, что рядом с домом две школы - через 300 и 400 метров.

В Киевской области жители не могут устроить детей в первый класс, так как живут в новом поселке, который активно застраивается. На весь коттеджный поселок одна школа и в ней набирают только один класс.

Требуют непонятные справки

Родители сообщают, что у них требуют справки, которые не указаны ни в одном законе. Они не являются обязательными для подачи документов в первый класс, но без них документы у родителей принимать не хотят.

Что говорит образовательный омбудсмен Сергей Горбачев

По словам омбудсмена, требовать от родителей необязательные справки не имеют права. Так же, как отказывать в приеме документов в школу при отсутствии регистрации.

"Нет единых правил, каким образом происходит распределение домов в привязке к школе. Эти вопросы — к районным управлениям образования, которые устанавливают территорию обслуживания. Но любой отказ в приеме заявления — незаконный. Если такое происходит, пишите нам обращение, будем разбираться в каждом конкретном случае. Никто не имеет права отказать в приеме заявлений от родителей для поступления в школу, поскольку это незаконно ", - сказал Горбачев.

Он отметил, что родители имеют право выбирать для ребенка любую школу и никто не может ограничивать их права и отказывать в приеме документов, если в школе есть свободные места.

Важно! Какие документы нужно сдать для зачисления ребенка в школу:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или опекуна)

Копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, которые удостоверяет его личность.

Оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о

Документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей, если ребенок претендует на первоочередное зачисление в школу рядом с домом (если ребенок претендует на свободные места второй очереди, этот документ не требуется).

Подать документы может один из родителей, но только лично. Все остальные справки и документы родители могут подавать по своему личному усмотрению. Родители имеют право подать документы на свободные места в любое количество школ.