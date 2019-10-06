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Эти придут убивать: фотография детей из Донецка шокировала сеть

STYLERЖизнь    06.10.2019 - 18:56
Эти придут убивать: фотография детей из Донецка шокировала сеть
Фото: Дети в Донецке (facebook.com/ukrop.bc)

В сети показали фотографию школьников из оккупированного Донецка

В оккупированном Донецке дети одеты в военную форму "ДНР" прямо за партами в школе. Снимки показал на своей Facebook-странице офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Оккупированный Донецк ... Сотни раз писал, что фото военно-патриотических мероприятий хотел бы видеть постоянно в украинском сегменте и своей ленте, но я каждый день вижу наоборот, в сегменте российских оккупантов ... А у нас все, как всегда ... На бумаге или для галочки. Они 5 лет инфицируют наших детей, часть из них уже подросли и служат в оккупационных войсках ...", - написал под фото военный.

Эти придут убивать: фотография детей из Донецка шокировала сетьЭти придут убивать: фотография детей из Донецка шокировала сеть

Фото: Дети в Донецке (facebook.com/ukrop.bc)

Пользователи сети отреагировали на грустное фото детей в комментариях у автора поста.

  • Сподіваюсь, черв'ячки тепер голодні не будуть, їм ше більш м'яса піде молодого.
  • Вот эти придут убивать точно. А вы прячьте своих бубочек.
  • Потом удивляемся, почему мы страну просрали и дальше посираем!! И так во всех сфера- куда не ткни. А уж если что и делают у нас, то обязательно это траур, нытье, стон и поиск крайних, почему мы проиграли. Другими словами- загоняют детей в диепресняк поражений, а не воспитывают на примерах побед.

Эти придут убивать: фотография детей из Донецка шокировала сеть

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)

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