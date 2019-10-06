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Ці прийдуть вбивати: фотографія дітей з Донецька шокувала мережу

STYLERЖиття    06.10.2019 - 18:56
Ці прийдуть вбивати: фотографія дітей з Донецька шокувала мережу
Фото: Діти в Донецьку (facebook.com/ukrop.bc)

У мережі показали фотографію школярів з окупованого Донецька

В окупованому Донецьку діти одягнені у військову форму "ДНР" прямо за партами в школі. Знімки показав на своїй Facebook-сторінці офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Окупований Донецьк ... Сотні разів писав, що фото військово-патріотичних заходів хотів би бачити постійно в українському сегменті і своїй стрічці, але я кожен день бачу навпаки, в сегменті російських окупантів ... А у нас все, як завжди ... На папері або для галочки. Вони 5 років інфікують наших дітей, частина з них вже підросли і служать в окупаційних військах ...", - написав під фото військовий.

Ці прийдуть вбивати: фотографія дітей з Донецька шокувала мережуЦі прийдуть вбивати: фотографія дітей з Донецька шокувала мережу

Фото: Діти в Донецьку (facebook.com/ukrop.bc)

Користувачі мережі відреагували на сумне фото дітей в коментарях у автора поста.

  • Сподіваюсь, черв'ячки тепер голодні не будуть, їм ше більш м'яса піде молодого.
  • Ось ці прийдуть вбивати точно. А ви ховайте своїх бубочек.
  • Потім дивуємося, чому ми країну просрали і далі посираем!! І так у всіх сфера - куди не ткни. А вже якщо що і роблять у нас, то обов'язково це траур, ниття, стогін і пошук крайніх, чому ми програли. Іншими словами - заганяють дітей в диепресняк поразок, а не виховують на прикладах перемог.

Ці прийдуть вбивати: фотографія дітей з Донецька шокувала мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

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