Причина не только в рационе. Диетолог объяснила, почему растет жир на животе и как от него избавиться

Накопление жира на животе является распространенной проблемой. Причина этого заключается не только в неправильном рационе или недостаточности физической активности. Большое значение имеет еще и стресс и недосыпание.

Об этом рассказала диетолог Светлана Павлюк на своей странице в Instagram .

Почему растет жир на животе

"Есть причины, по которым растет жир на животе, и образует будто "спасательный круг" вокруг живота. Например, употребление большого количества рафинированных углеводов и жареной пищи в комбинации с малоподвижным образом жизни", - говорит эксперт.

Также Павлюк утверждает, что стресс является причиной жира на животе. Под действием стресса вырабатывается гормон кортизола, который влияет на увеличение висцерального жира. Вот почему такой живот у женщин часто называют "кортизоловым".



"Это еще и психосоматика - во время стресса жир на животе выступает как спасительный круг, создающий вокруг его обладательницы "подушку безопасности", будь-то нежелательный контакт или дискомфорт от любого необходимого действия", - объясняет диетолог.

Еще одна причина жира на животе - недосыпание. Организм тоже воспринимает его как стресс. Ночью вырабатывается гормон соматотропин, он способствует снижению веса - ускоряет сжигание жира и предотвращает его отложение. Если сна недостаточно, то и количество этого гормона тоже уменьшается.

Как избавиться от жира на животе

"Сразу хочу сказать, что похудеть только в участке талии невозможно, снижать вес нужно планомерно, заменяя жировую ткань мышечной", - объясняет Павлюк.

Меры по уменьшению веса и объема живота: