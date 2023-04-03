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Причина не только в рационе. Диетолог объяснила, почему растет жир на животе и как от него избавиться

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Понедельник 03 апреля 2023 15:01
Причина не только в рационе. Диетолог объяснила, почему растет жир на животе и как от него избавиться Как избавиться от жира на животе (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Накопление жира на животе является распространенной проблемой. Причина этого заключается не только в неправильном рационе или недостаточности физической активности. Большое значение имеет еще и стресс и недосыпание.

Об этом рассказала диетолог Светлана Павлюк на своей странице в Instagram.

Почему растет жир на животе

"Есть причины, по которым растет жир на животе, и образует будто "спасательный круг" вокруг живота. Например, употребление большого количества рафинированных углеводов и жареной пищи в комбинации с малоподвижным образом жизни", - говорит эксперт.

Также Павлюк утверждает, что стресс является причиной жира на животе. Под действием стресса вырабатывается гормон кортизола, который влияет на увеличение висцерального жира. Вот почему такой живот у женщин часто называют "кортизоловым".

"Это еще и психосоматика - во время стресса жир на животе выступает как спасительный круг, создающий вокруг его обладательницы "подушку безопасности", будь-то нежелательный контакт или дискомфорт от любого необходимого действия", - объясняет диетолог.

Еще одна причина жира на животе - недосыпание. Организм тоже воспринимает его как стресс. Ночью вырабатывается гормон соматотропин, он способствует снижению веса - ускоряет сжигание жира и предотвращает его отложение. Если сна недостаточно, то и количество этого гормона тоже уменьшается.

Как избавиться от жира на животе

"Сразу хочу сказать, что похудеть только в участке талии невозможно, снижать вес нужно планомерно, заменяя жировую ткань мышечной", - объясняет Павлюк.

Меры по уменьшению веса и объема живота:

  • Отказ от простых углеводов.
  • Вода и клетчатка нужны для стабильной работы пищеварительной системы, снижения ощущения голода.
  • Завтраки должны быть полноценными с белками, жирами и углеводами, чтобы на обед вы не ели все подряд от голода.
  • Еду варите, запекайте, тушите, а не жарьте и не заливайте маслом.
  • Занимайтесь кардиотренировками для ускорения обмена веществ или ходите в умеренно быстром темпе.

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