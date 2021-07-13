Под Харьковом погиб трехмесячный младенец: мог отравиться детской смесью

В Харьковской области умер трехмесячный младенец, который мог отравиться детской смесью. Однако об окончательной причине смерти станет известно уже после вскрытия.

Об этом сообщила советник председателя Лозовской городской территориальной общины Анна Скрипник в Facebook .

Трагедия произошла в Петрополье Лозовского района, после чего в общине решили усилить проверки беременных женщин и рожениц.

Ведь мать ребенка, как оказалось, не была на учете в течение беременности, а ребенок - не зарегистрирован.

Анна Скрипник пишет, что семья не является асоциальной, но имеет статус малообеспеченной. В семье кроме умершего младенца воспитывается еще двое детей - девяти и одиннадцати лет.

"За жизнь младенца боролись в реанимации областной больницы, но спасти не смогли... Окончательную причину смерти младенца покажет вскрытие. Возможно отравление разведенной детской смесью", - пишет чиновница.

Отныне жителей общины просят быть внимательными друг к другу, а также сообщать соответствующие службы, если есть сомнения относительно надлежащего воспитания детей.