Все причастились из одной ложки? Красноречивое фото из "красной зоны"

В Украине игнорируют правила карантина даже в регионах из "красной зоны" - подобный случай зафиксировали на Буковине на церковной службе во время большого православного праздника Успение Пресвятой Богородицы.

Сложная эпидемиологическая ситуация в "красной" Черновицкой области и новый антирекорд по коронавирусу в стране 28 августа не помешал многим десяткам верующих прийти в храм на службу и причаститься.

В сети показали фото многолюдного собрания прихожан возле церкви. Снимок опубликовал в своем Facebook житель Черновцов Сергей Сухомлин.

На кадре видно, что требование о социальной дистанции и ношении масок полностью игнорируется. Праздничную службу посетили верующие разных возрастов: от пожилых и до детей.

"Ну что красная зона? Уже все причастились из одной ложки?" - не без сарказма пишет мужчина.

В "красной" Черновицкой области провели многолюдную церковную службу (фото: facebook.com/serhiy.suhomlin.1)

Под постом в комментариях отмечают, что за соблюдением введенных ограничений должны были более пристально следить и представители местной власти, и правоохранители.

На что Сергей обращает внимание, что в дело "не в полиции, а в менталитете", и добавляет с иронией, что с церквями конфликтовать тоже никто не хочет, ведь "против Бога нельзя".

Фото: скрин комментариев facebook.com/serhiy.suhomlin.1

Ранее сообщалось, что верующие УПЦ МП в разгар пандемии начали масштабный крестный ход в Почаевскую Лавру под Тернополем.

Также мы писали о том, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал условие, при котором в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за COVID-19.