Приближается антициклон Claws: синоптик резко изменила прогноз на понедельник

Погода в Украине 3 августа будет теплой и сухой (коллаж: РБК-Украина)

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в понедельник украинцев ждет "элегантная погода"

Погода в Украине 3 августа будет теплой и сухой, без шквалов ветра и сильной жары. По данным синоптика Натальи Диденко, погода в понедельник будет сухой на территории всей страны, но локальные кратковременные дожди могут разрушить "идиллию" дня. Детальный прогноз на завтра, а также о грядущем потеплении синоптик рассказала в своем микроблоге в Facebook.

По данным синоптика, благодаря антициклону завтра над Украиной будет преимущественно ясное небо.

"Антициклон по имени Claws организует красивую сухую, преимущественно солнечную погоду. Карта 1. Днем какие-то блохи-ячейки влажности попытаются размочить идиллическую антициклональная картинку в Центре и на Севере Украины (карта 2), но вряд ли у них что-то существенное получится. Температура воздуха днем будет колебаться в комфортных пределах, +22… +28 градусов. В Киеве завтра - замечательный синоптический день. Без осадков и +24… +26 градусов", - пишет Диденко.

Погода в Украине 3 августа будет теплой и сухой – карты (скриншоты: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик уточнила, что жара в страну начнет возвращаться с 4 августа.

" Со вторника лето одумается, вернется с осенних шишечек, и температура воздуха начнет ощутимо бежать вверх. Уже с 4-го августа и до конца недели ожидается в большинстве областей +26… +31 градус, только 5 августа несколько похолодает в западной части Украины. Завтра - день элегантной погоды, не холодно, не жаркое, можно гулять на улице после работы", - добавила эксперт.

Напомним, что ранее украинцам рассказали, когда солнце и жара вытеснят холодные дожди.

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