ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Президент Молдовы внезапно заговорила на украинском языке: мені дуже приємно!

Автор: Styler

Президент Молдовы Майа Санду начала свою речь на украинском языке во время своего первого визита в нашу страну. Это произошло на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции во вторник, 12 января.

Об этом сообщил журналист РБК-Украина.

"Шановний пане президенте, шановні пані та панове, шановні друзі. Мені дуже приємно перебувати сьогодні у Києві з першим офіційним візитом як президент Республіки Молдова!" - сказала Санду.

Также она добавила, уже на румынском, что очень рада находиться в Киеве, чтобы "восстановить дружбу между нашими странами на высшем уровне".

Самые читаемые новости

Позже появилось видео, на котором можно убедиться в том, что Санду довольно неплохо овладела украинским. К слову, президент Молдовы кроме родного румынского, свободно владеет английским и русским языками.

Санду в Киеве похвасталась знанием украинского языка

В социальных сетях восторженно отреагировали на украинский Санду. Юзеры отмечают, что даже гражданка Молдовы смогла выучить украинский язык, а много политиков и чиновников из Украины не могут этого сделать в течение всей жизни.

Напомним, что Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины украинский языкМайя Санду