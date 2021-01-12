Президент Молдовы внезапно заговорила на украинском языке: мені дуже приємно!

Президент Молдовы Майа Санду начала свою речь на украинском языке во время своего первого визита в нашу страну. Это произошло на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции во вторник, 12 января.

Об этом сообщил журналист РБК-Украина.

"Шановний пане президенте, шановні пані та панове, шановні друзі. Мені дуже приємно перебувати сьогодні у Києві з першим офіційним візитом як президент Республіки Молдова!" - сказала Санду.

Также она добавила, уже на румынском, что очень рада находиться в Киеве, чтобы "восстановить дружбу между нашими странами на высшем уровне".

Позже появилось видео, на котором можно убедиться в том, что Санду довольно неплохо овладела украинским. К слову, президент Молдовы кроме родного румынского, свободно владеет английским и русским языками.

Санду в Киеве похвасталась знанием украинского языка

В социальных сетях восторженно отреагировали на украинский Санду. Юзеры отмечают, что даже гражданка Молдовы смогла выучить украинский язык, а много политиков и чиновников из Украины не могут этого сделать в течение всей жизни.

Напомним, что Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета.