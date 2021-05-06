Превышает в 10 раз доход. У депутата Киевсовета нашли незадекларированное имущество

В частности, журналисты сообщают о доходе от отчужденного имущества жены Богдана Чорния от его друга Тасоева Владимира Владимировича, который прописан на Подоле и имеет недвижимость в Ирпене.

Согласно декларации, поданной Чорнием в 2020 году, Владимир Тасоев уплатил Виктории Чорний 100 тыс. грн.

В то же время согласно судебным материалам, в том же 2020-м году Владимир судился с ОСМД "Леший-Ир" по поводу несвоевременной уплаты взносов и платежей на содержание дома и придомовой территории. Суд решил удовлетворить иск ОСМД в полной мере и взыскать с Тасоева 5 597,33 грн.

Суммарное состояние семьи Богдана Чорния насчитывает 3 млн и 1 тыс. грн: 115 тыс. гривен, 30 тыс. евро и 35 тыс. долларов - накопление мужа и 16 тыс. гривен и 25 тыс. долларов - сбережение жены.

Согласно подсчетам, семья должна была бы работать 5 лет и 7 месяцев на такой денежный кейс, не приобретая при этом никаких товаров, поскольку официальная зарплата Чорния составляет 19 тыс. гривен.

Обе квартиры (квадратура: 52, 3 м2 и 105 м2) находятся в собственности Виктории Чорний. Задекларированный автомобиль Audi A6, стоимостью около 30 тыс. долларов, находится в праве собственности двух лиц - Богдана Чорния и Лукаша Валерия Павловича, который пожертвовал в предвыборную кампанию Чорния 50 тыс. гривен.

Кроме того, по инсайдерской информации журналистов, Богдан Чорний живет в имении в Конча-Заспе.