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Как преодолеть травмы войны: советы психолога фонда Ахметова

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Понедельник 01 августа 2022 17:02
Как преодолеть травмы войны: советы психолога фонда Ахметова Фото: как преодолеть состояние "вины выжившего" (Getty Images )
Автор: Илона Свиридова

"Вина уцелевшего", или "вина выжившего" - психологическое состояние, которое является очень распространенным во время войны.

О том, почему он опасен, как его выявить и преодолеть, психолог Фонда Рината Ахметова Марина Сорокина рассказала в двух новых видео в рамках проекта "Преодолеть. Психологическая поддержка".

По ее словам, люди с "виной выжившего" могут задавать себе такие вопросы: "Достоин ли я того, что уцелел? Имею ли я право выйти на прогулку и выпить чашку кофе, когда другие в опасности? Достаточно ли я делаю для того, чтобы помочь?". Это может быть началом или уже полноценным симптомом посттравматического стрессового расстройства.

Обнаружить в себе "вину уцелевшего" - лишь первый шаг. Очень важно правильно работать с этим состоянием, чтобы он не оставил глубокого отпечатка на психике. О том, как это сделать, Марина Сорокина и рассказала в новых видео.

Как преодолеть травмы войны: советы психолога фонда Ахметова

Как известно, с 2014 года Фонд Ахметова помогает людям, которые пережили войну, в том числе оказывает экстренную психологическую поддержку тем, кто выехал из эпицентров боевых действий в Украине.

За это время психологическую помощь от фонда получили более 91 000 жителей страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

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