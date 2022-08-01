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Як подолати травми війни: поради психолога Фонду Ахметова

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Понеділок 01 серпня 2022 17:02
Як подолати травми війни: поради психолога Фонду Ахметова Фото: як подолати стан "провини того, хто виживвійни (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

"Провина вцілілого", або "провина того, хто вижив" - психологічний стан, який є дуже поширеним під час війни.

Про те, чому він небезпечний, як його виявити та подолати, психолог Фонду Ріната Ахметова Марина Сорокіна розповіла у двох нових відео в рамках проекту "Подолати. Психологічна підтримка".

За її словами, люди з "провиною вцілілого" можуть ставити собі такі запитання: "Чи гідний я того, що вцілів? Чи маю я право вийти на прогулянку та випити чашку кави, коли інші в небезпеці? Чи достатньо я роблю для того, щоби допомогти?". Це може бути початком або вже повноцінним симптомом посттравматичного стресового розладу.

Виявити у собі "провину вцілілого" - лише перший крок. Дуже важливо правильно працювати з цим станом, щоби він не залишив глибокого відбитка на психіці. Про те, як це зробити, Марина Сорокіна й розповіла у нових відео.

Як подолати травми війни: поради психолога Фонду Ахметова

Як відомо, з 2014 року Фонд Ахметова допомагає людям, які пережили війну, зокрема надає екстрену психологічну підтримку тим, хто виїхав з епіцентрів бойових дій в Україні.

За цей час психологічну допомогу від фонду отримали понад 91 000 жителів країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".

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