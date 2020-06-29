Предстоит тяжелый день: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июня

Гороскоп на сегодня 29 июня для всех Зодиаков (фото: pixabay.com)

Астрологи подсказали, как лучше 29 июня провести свой день

Гороскоп на 29 июня обещает знакам Зодиака разнообразные сюрпризы и неожиданные встречи. Сегодня судьба может свести вас с любимым человеком

насыщенный разными встречами и важными переговорами день, новыми знакомствами и даже рабочими вопросами, связанными с карьерой - хоть дата и выпадает на выходной.

Астрологи дали полезные советы и призвали сегодня быть терпимее и избегать в коммуникациях "острых углов" и стресса, проявлять сдержанность, тогда результат может стать очень позитивным. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. Сегодня вам предстоит сложный разговор с партнерами, придется отстаивать финансовые интересы, а потому важно проявить твердость.

Телец. Полученная сегодня информация натолкнет вас на разгадку какой-то давней тайны. Полезно провести профилактику от простуды.

Близнецы. Сегодня желательно все делать сообща и коллективно, а не в одиночку. Так вы разгрузите себя для более важных и приоритетных дел.

Рак. Подходящий период, чтобы обдумать ситуацию, в которой вы были неправы. Если вы раскаиваетесь, попросите прощения.

Лев. Ждите поступления интересных предложений, среди которых важно распознать по-настоящему ценное, и при этом не попасться в руки мошенников.

Дева. Сегодня благоприятный день для поездок и путешествий, вы получите массу впечатлений от новых мест, а также полезных знаний.

Весы. Звезды не советуют долго общаться с негативно настроенными людьми, потому что вам предастся их пессимизм и упадок настроения.

Скорпион. День бездействия, когда не стоит заниматься какими-либо серьезными задачами. Если есть проблемная ситуация, она разрешится сама собой.

Стрелец. Сегодня желательно закончить начатые дела и раздать долги. Романтический ужин с любимым человеком поднимет вам настроение.

Козерог. Утром мелкие семейные проблемы могут подкорректировать ваши планы на день. Окажите помощь тем, кто вас об этом просит.

Водолей. Благоприятный день для смены имиджа. В личной жизни возможны проблемы, важно не давать повода для ревности.

Рыбы. День хорош для творческой работы. Решение вашей проблемы лежит на поверхности, а поддержку окажет любимый человек.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Русина