Под предлогом свиданий: в Одессе группа преступников похищала богатых мужчин (фото)

В Одессе бандиты похищали богатых украинцев (коллаж: РБК-Украина)

Жертвами становились богатые одесситы, которые хотели познакомиться с женщинами

В Одессе группа преступников похищала богатых украинцев под предлогом знакомства с женщинами. Членам преступной организации уже сообщили о подозрении. Бандиты совершали разбойные нападения. Подробности и фото с места задержания опубликовали в прокуратуре Одесской области.

По данным следствия, злоумышленники "охотились" на мужчин в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Сообщники похищали пострадавших во время свидания и, угрожая, забирали их деньги и ценное имущество.

Получая доступ к ключам от квартир мужчин, члены группировки проникали туда и похищали ценности. Вместе с нападающими действовала 21-летняя девушка, которая знакомилась в социальных сетях с мужчинами, назначала встречу, устанавливала их материальное положение и сообщала о месте встречи другим членам группы.

В Одессе бандиты похищали богатых украинцев (фото: od.gp.gov.ua)

Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Малиновского отдела полиции.

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