Праздник приближается: в Киеве придумали, как бороться с похитителями елок (видео)

Украинцы готовятся встречать Новый год и активно покупают елки. Но не все продавцы добросовестные и некоторые срезают деревья тайно, а потом несут их на продажу. Чтобы этого не допустить коммунальщики придумали оригинальный способ бороться с похитителями новогодних деревьев.

Как сообщается в сюжете ТСН, на деревья наносят специальный раствор, который в помещении приобретает невыносимый запах.

"Секретов всех, конечно, раскрывать вам я не буду. Это инцинтецив контактного действия. Это вещество, которое отпугивает. Когда подходишь к елке, она неприятно пахнет. Когда заносят в помещение, она пахнет еще неприятнее. Для людей, для животных, для хвойных насаждений непосредственно точно он безопасен", —рассказала главный агроном "Зеленстроя" Юлия Алексийчук.

Также в сюжете сообщили, какой штраф грозит человеку, который незаконно срезал дерево или елку. Он начинается от 520 гривен за небольшое дерево.

"Скажу о штрафах за срезание елок. Если вас поймают, то заплатите за небольшую елку 520 гривен. А если дереву много лет и его высота более 2,5 — 3 метра, то штраф около 2 500 грн", - рассказали в сюжете.

Также журналисты напомнили, что лучше всего покупать елку с чипом на специализированных елочных базарах. Там у вас есть гарантия, что дерево срезано законно и имеет все документы качества.

Как мы писали ранее, в День святого Николая, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. При этом о правилах безопасности похоже, что забыли, поскольку на дереве загорелась гирлянда и начался пожар.