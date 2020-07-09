ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Праздник 9 июля: все традиции и запреты этого дня

Четверг 09 июля 2020 обновлено 06:06
Праздник 9 июля: все традиции и запреты этого дня
Праздник 9 июля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Православные христиане чтут память Давида Солунского

Какой сегодня праздник. 9 июля 2020 года все православные христиане почитают память святого Давида Солунского, который изначально жил в монастыре святых мучеников Меркурия и Феодора. Потом Давид уехал из монастыря и отправился в Салоники, где соорудил шалаш под миндальным деревом. В таком шалаше Давид прожил около 70 лет. Он молился Богу и держал пост.

На Давида земляничника нужно было обязательно идти в лес за ягодами: "На Тихвинскую земляника-ягода поспевает, красных девок да баб в лес зазывает". Во время сбора урожая земляники также брали листья этого растения и готовили на их основе различные средства. Так, высушенные листья могли добавлять в чай – считалось, что он помогает восстановить силы, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие. В этот период пчелы начинали очень активно собирать мед.

День ангела в этот день празднуют – Давид, Иван, Тихон.

Главные приметы этого дня:

  • Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков.
  • Засуха 9 июля – до самой осени грибов не будет.
  • Если мыши и свиньи 9 июля начинают есть сено –будет плохой покос в текущем году.
  • Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени.

Что нельзя делать в этот день:

  • Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.
  • В древности женщинам в деревнях запрещалось останавливаться и разговаривать между собой.
  • Также в этот день не рекомендовалось начинать ссоры.

Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь