Праздник 9 июля: все традиции и запреты этого дня

Праздник 9 июля (коллаж РБК-Украина)

Православные христиане чтут память Давида Солунского

Какой сегодня праздник. 9 июля 2020 года все православные христиане почитают память святого Давида Солунского, который изначально жил в монастыре святых мучеников Меркурия и Феодора. Потом Давид уехал из монастыря и отправился в Салоники, где соорудил шалаш под миндальным деревом. В таком шалаше Давид прожил около 70 лет. Он молился Богу и держал пост.

На Давида земляничника нужно было обязательно идти в лес за ягодами: "На Тихвинскую земляника-ягода поспевает, красных девок да баб в лес зазывает". Во время сбора урожая земляники также брали листья этого растения и готовили на их основе различные средства. Так, высушенные листья могли добавлять в чай – считалось, что он помогает восстановить силы, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие. В этот период пчелы начинали очень активно собирать мед.

День ангела в этот день празднуют – Давид, Иван, Тихон.

Главные приметы этого дня:

Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков.

Засуха 9 июля – до самой осени грибов не будет.

Если мыши и свиньи 9 июля начинают есть сено –будет плохой покос в текущем году.

Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени.

Что нельзя делать в этот день:

Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

В древности женщинам в деревнях запрещалось останавливаться и разговаривать между собой.

Также в этот день не рекомендовалось начинать ссоры.

Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.