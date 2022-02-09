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Праздник 9 февраля: что категорически нельзя делать на Иоанна Златоуста, у кого именины

Автор: Styler

9 февраля все православные христиане почитают память Иоанна Златоуста, известного также как архиепископ Константинопольский

Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот день, читайте в материале Styler.

Этот святой является одним из самых почитаемых в православии, он прославился добрыми делами.

Иоанну Златоусту молились прося прибавления разума, помочь в духовном развитии, поиске себя, благополучия в семье. Архиепископа также считают заступником людей, которые в отчаянии и пребывают на распутье.

Что нужно сделать на Иоанна Златоуста

В этот день принято поминать близких и готовить ритуальные блюда: открытые пироги с солеными начинками (грибы, мясо, рыба).

Также считалось, что Златоуст мог исцелить зубную боль. Чтобы избавиться от боли, нужно было произнести заговор: "Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели".

9 февраля нужно разжечь огонь в печи или камине. Если это сделать, в семье будет достаток, мир и покой в течение целого года.

Строгие запреты 9 февраля

В этот день строго-настрого нельзя дарить и получать подарки. Это предвещало беду. Такой запрет, в частности, связан с тем, что именно 9 февраля совершаются самые плохие порчи и наговоры.

Кроме того, плохой идеей на Иоанна Златоуста является мыть голову.

Народные приметы на Иоанна Златоуста

  • Если снег в поле 9 февраля лежит буграми - жди хорошего урожая.
  • Низкое небо - к холодам.
  • Если облака быстро идут по направлению ветра - снега не будет. А если движутся против ветра - это к снегопадам.
  • Стекла в доме запотели - жди стужи.
  • 9 февраля нельзя было топить печь сырыми дровами - это к несчастью в доме.
  • Плохой приметой было обжечься, споткнуться и порезаться 9 февраля.

Именины в этот день празднуют Петр, Иоанн, Дмитрий. Поздравьте этих людей с днем ангела!

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