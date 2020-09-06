Праздник 6 сентября: самые строгие запреты и главные традиции этого дня

6 сентября по церковному календарю почитается память священномученика Евтихия. А вот в народе этот день называют День Евтихия, Евтихий Тихий, а также Ерема.

Раньше считалось, что сегодня активизируется нечистая сила, люди верили в разные традиции, приметы и соблюдали запреты. Подробнее о том, как провести этот день правильно - читайте в нашем материале.

Главные традиции 6 сентября

По одной из версий, 6 сентября связано со сбором семени льна. Но другая говорит - что в этот день принято было отдыхать, так как урожай уже собран. Также люди следили за погодой - она должна быть тихой и безветренной.

В этот день принято также устраивать женские посиделки. Обычно собирались в доме одной из местных вдов, общались и занимались мелкой работой.

Важные приметы на Евтихия Тихого

Если в этот день дождь, то в следующем году ждите хорошего урожая и сухой осени.

Много желудей выросло - зима будет продолжительной и суровой.

Также в народе верили, что до 6 сентября нужно успеть собрать урожай. Иначе его могут повредить ветры и осадки.

Что строго запрещено делать сегодня

Считалось, что в этот день активизируется нечистая сила, поэтому далеко от дома уходить нельзя.

В этот день нельзя сплетничать, вести пустые и долгие разговоры.

Сегодня нельзя замешивать тесто, выпекать и жарить.

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