Праздник 6 сентября: самые строгие запреты и главные традиции этого дня

6 сентября среди женщин принято было собираться в доме вдовы за посиделками
6 сентября по церковному календарю почитается память священномученика Евтихия. А вот в народе этот день называют День Евтихия, Евтихий Тихий, а также Ерема.
Раньше считалось, что сегодня активизируется нечистая сила, люди верили в разные традиции, приметы и соблюдали запреты. Подробнее о том, как провести этот день правильно - читайте в нашем материале.
По одной из версий, 6 сентября связано со сбором семени льна. Но другая говорит - что в этот день принято было отдыхать, так как урожай уже собран. Также люди следили за погодой - она должна быть тихой и безветренной.
В этот день принято также устраивать женские посиделки. Обычно собирались в доме одной из местных вдов, общались и занимались мелкой работой.
Также в народе верили, что до 6 сентября нужно успеть собрать урожай. Иначе его могут повредить ветры и осадки.
Считалось, что в этот день активизируется нечистая сила, поэтому далеко от дома уходить нельзя.
В этот день нельзя сплетничать, вести пустые и долгие разговоры.
Сегодня нельзя замешивать тесто, выпекать и жарить.
Ранее мы писали, сколько будем отдыхать на выходные и праздники в сентябре 2020.