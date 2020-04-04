Праздник 4 апреля: что нельзя делать сегодня, все приметы

Какой сегодня праздник. 4 апреля 2020 года в народном календаре почитается Василий Теплый - священник Василий Анкирский, святой мученик, который жил в IV веке. Другие названия праздника: Василий Солнечник, Капельник, Парник, День святого Василия.

В этот день наши предки внимательно следили за солнцем и природой, чтобы потом предсказать, что сулит год и что ждать от погоды. Так, на 4 апреля (22 марта по старому стилю), обычно было тепло и солнечно.

Именины празднуют: Аглаида, Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Дросида, Исаакий, Мамфуса, Полина и Таисия.

Главные приметы этого дня:

Если на Василия Теплого солнце восходит в кругах - будет хороший урожай;

Если в этот день синие облака на небе - предвесники теплой и влажной погоды;

Если в этот день видели скворцов говорили - "Апрельский скворец - весны гонец".

Если снег тает с северной стороны муравейника, то лето будет теплым, а если с южной - холодным;

Если в этот день солнце пригреет, то все разом поспеет;

Если в этот день солнце всходит - старым радость; а заходит - молодым сладость".

4 апреля было принято чинить свою обувь. При этом уже изношенную выбрасывали без сожаления. Выносить старую обувь на выброс необходимо было только носками вперед. В противном случае верили, что старые проблемы, с которыми приходилось иметь дело в этой обуви, могут вернуться.

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