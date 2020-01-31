Праздник 31 января: что категорически запрещено делать, главные приметы

Праздник 31 января (коллаж: РБК-Украина)

31 января украинцы считали днем прихода больших морозов

Какой сегодня праздник. 31 января 2020 года по православному календарю чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Этот день в старину называли Афанасий, Афанасий и Кирилл, Афанасий-ломонос, ломонос. Главные приметы и категорические запреты на Афанасия - в материале Styler.

Прозвище "ломонос" Афанасий получил неслучайно. Этот день считался началом сильных и даже лютых морозов, из-за чего в народе говорили, что Афанасий "ломит нос": "на Афанасья береги нос", "Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос".

Именины 31 января также отмечают Оксана, Марк, Дмитрий и Алексей.

Что нужно сделать на Афанасия

В народе считали, что в этот день нужно избавляться от нечистой силы. Для этого крестьянами проводились разные обряды для победы злых духов, люди изготавливали обереги.

Согласно поверью, 31 января нужно зашить в платочек чертополох и всегда носить его в кармане. Такой оберег защищал от глаза и помогал путешественникам в дороге.

Категорические запреты этого дня

31 января нельзя крестить мальчиков, считалось что это может накликать на них мужское бессилие и потерю энергии.

Нельзя переезжать в новый дом, поскольку там будут постоянные ссоры и скандалы.

Главные приметы 31 января

В старину слушали кипящий самовар - если он сильно гудел, скоро жди морозов.

К сильным морозам вороны, которые кружат стаями, а если стая высоко - морозы будут затяжными.

Метель 31 января говорила, что весна придет поздно.

Оттепель на Афанасия тоже не предвещала ничего хорошего - лето будет ненастным, картофель уродит плохо.

Человек, рожденный в этот день, для защиты от зла должен носить талисман с аквамарином и гранатом.