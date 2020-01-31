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Свято 31 січня: що категорично заборонено робити, головні прикмети

STYLERЖиття    31.01.2020 - 06:02
Свято 31 січня: що категорично заборонено робити, головні прикмети
Свято 31 січня (колаж: РБК-Україна)

31 січня українці вважали днем приходу великих морозів

Який сьогодні свято. 31 січня 2020 року за православним календарем вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Цей день у давнину називали Афанасій (Панас), Афанасій і Кирило, Афанасій-ломиніс, ломиніс. Головні прикмети та категоричні заборони на Опанаса - в матеріалі Styler.

Прізвисько "ломиніс" Афанасій отримав невипадково. Цей день вважався початком сильних і навіть лютих морозів, через що в народі говорили, що Афанасій "ломить ніс": "на Афанасія бережи ніс", "Якщо прийшов Ломиніс, ховай щоки й ніс".

Іменини 31 січня також відзначають Оксана, Марко, Дмитро та Олексій.

Що потрібно зробити на Афанасія

У народі вважали, що в цей день потрібно позбавлятися від нечистої сили. Для цього селянами проводилися різні обряди для перемоги злих духів, люди виготовляли обереги.

Згідно з повір'ям, 31 січня потрібно зашити в хустинку чортополох і завжди носити його в кишені. Такий оберіг захищав від злого ока і допомагав мандрівникам в дорозі.

Категоричні заборони цього дня

31 січня не можна хрестити хлопчиків, вважалося що це може накликати на них чоловіче безсилля і втрату енергії.

Не можна переїжджати в новий будинок, оскільки там будуть постійні сварки і скандали.

Головні прикмети 31 січня

  • У старовину слухали киплячий самовар - якщо він сильно гудів, скоро чекай морозів.
  • До сильних морозів ворони, які кружляють зграями, а якщо зграя високо - морози будуть затяжними.
  • Завірюха 31 січня говорила, що весна прийде пізно.
  • Відлига на Афанасія теж не віщувала нічого доброго - літо буде непогожим, картопля вродить погано.

Людина, народжена в цей день, для захисту від зла повинна носити талісман з аквамарином і гранатом.

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