Праздник 30 марта: что сегодня нельзя делать, все приметы

В этот день украинцы почитают память Парфения Киевского
Какой сегодня праздник. 30 апреля в Украине принято отмечать день памяти Парфения Киевского, настоящее имя которого - Краснопевцев Петр Иванович. Поскольку рожден был в семье бедной, приходилось с детства терпеть лишения и быть трудолюбивым.
В молодости у Петра Ивановича было видение Духа Господнего в виде парящего в небе белоснежного голубя: С этого видения жажда чего-то лучшего запала в душу его, все земное ему опротивело, и тяжело было ему между людьми.
Обучение его проходило в Тульской духовной семинарии, которую он так и не закончил, поскольку отправился в Киево-Печерскую лавру. Стал начальником просфорни и нес это послушание более 12 лет.
Со временем Петр решил выучить Псалтирь наизусть и был пострижен в монахи в 1824 году. Он читал молитвы три раза в день, совершал пение и триста раз в день произносил песню "Богородице, Дево, радуйся". Умер святой 25 марта 1855 года.
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