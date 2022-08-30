Праздник 30 августа: что сегодня нельзя делать, приметы, у кого именины

30 августа православная церковь почитает память святого мученика Мирона, который жил в III веке и был пресвитером в Греции.
Что можно делать, а что нет, у кого именины - читайте в материале Styler.
Святой в 250 году умер за веру при императоре Декии. В этот день также было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.
С этого дня начинали падать листья. Первыми опадают листья с березы, а затем с липы и с черемухи.
Хозяйки делали домашние заготовки. Чтобы они были вкусными и не испортились со временем, нельзя было в этот день ходить на кладбище, в церковь и поминать черта. Крестьяне работали в поле: удобряли почву, жали хлеб, вязали снопы, дергали корнеплоды. На Мирона продолжали сев яровых. Наши предки говорили: "На Мирона не отсеешься – на следующий год одни цветочки соберешь".
Именины сегодня празднуют: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.
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