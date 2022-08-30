Праздник 30 августа: что сегодня нельзя делать, приметы, у кого именины

Святой в 250 году умер за веру при императоре Декии. В этот день также было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.

С этого дня начинали падать листья. Первыми опадают листья с березы, а затем с липы и с черемухи.

Хозяйки делали домашние заготовки. Чтобы они были вкусными и не испортились со временем, нельзя было в этот день ходить на кладбище, в церковь и поминать черта. Крестьяне работали в поле: удобряли почву, жали хлеб, вязали снопы, дергали корнеплоды. На Мирона продолжали сев яровых. Наши предки говорили: "На Мирона не отсеешься – на следующий год одни цветочки соберешь".

Главные приметы на Мирона

Солнце в тучу садится – жди ненастья в ближайшие дни.

Журавли улетели на юг – на Покров будет мороз.

Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.

Если в этот день хорошая погода, то весна ранней будет.

День считается неудачным для сватовства, свадьбы и помолвки.

В этот день нельзя колдовать, гадать и долго смотреть в зеркало.

Что нельзя делать в этот день

На Мирона нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя в этот день ходить на могилу и вспоминать дьявола

На Мирона лучше не планировать свадьбу и сватовства - брак долго не продержится.

Кто празднует день ангела

Именины сегодня празднуют: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.