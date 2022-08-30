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Праздник 30 августа: что сегодня нельзя делать, приметы, у кого именины

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

30 августа православная церковь почитает память святого мученика Мирона, который жил в III веке и был пресвитером в Греции.

Что можно делать, а что нет, у кого именины - читайте в материале Styler.

Святой в 250 году умер за веру при императоре Декии. В этот день также было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.

С этого дня начинали падать листья. Первыми опадают листья с березы, а затем с липы и с черемухи.

Хозяйки делали домашние заготовки. Чтобы они были вкусными и не испортились со временем, нельзя было в этот день ходить на кладбище, в церковь и поминать черта. Крестьяне работали в поле: удобряли почву, жали хлеб, вязали снопы, дергали корнеплоды. На Мирона продолжали сев яровых. Наши предки говорили: "На Мирона не отсеешься – на следующий год одни цветочки соберешь".

Главные приметы на Мирона

  • Солнце в тучу садится – жди ненастья в ближайшие дни.
  • Журавли улетели на юг – на Покров будет мороз.
  • Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.
  • Если в этот день хорошая погода, то весна ранней будет.
  • День считается неудачным для сватовства, свадьбы и помолвки.
  • В этот день нельзя колдовать, гадать и долго смотреть в зеркало.

Что нельзя делать в этот день

  • На Мирона нельзя долго смотреть в зеркало.
  • Нельзя в этот день ходить на могилу и вспоминать дьявола
  • На Мирона лучше не планировать свадьбу и сватовства - брак долго не продержится.

Кто празднует день ангела

Именины сегодня празднуют: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

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