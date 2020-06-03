День Елены: что нельзя делать сегодня, главные приметы

В этот день женщины с именем Елена празднуют День ангела
Какой сегодня праздник. 3 июня 2020 года православная церковь вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену. Константин Великий (285-337) был сыном Констанция Хлора и святой царицы Елены (ок. 250-330).
Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее, а вечером собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Девицы плели и трепали воображаемый лен, будто бы пытаясь выбить из него серебряное семя, сучили кудель. Они верили, что святая Алена увидит старание и позаботится о судьбе девушек. Святую Елену наши предки считали покровительницей льна.
Как мы ранее писали, украинские ученые сделали невероятные фото Антарктиды.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Людмила Жукова