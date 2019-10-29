Праздник 29 октября: все приметы, что нельзя делать в этот день

29 октября все православные христиане чтят память мученика Лонгина Сотника
Какой сегодня праздник. 29 октября все православные христиане чтят память мученика Лонгина Сотника, который родился в Каппадокии. Он вместе со своими воинами был приставлен служить при распятии Христа. Лонгин был свидетелем настоящих чудес при Кресте Господнем (затмение солнца, землетрясение, распавшиеся камни, восставшие из открывшихся гробов мертвецы). Он уверовал в Господа именно после того, как своими глазами увидел чудеса.
Мученик Лонгин вонзил копье в ребра распятого Мессии и, когда кровь Господа попала ему в глаза, он прозрел. До этого момента он был слепой и ничто не помогало ему вылечиться. У наших предков Лонгин Сотник считался целителем глазных болезней.
Мученик Лонгин Сотник
Также ранее Лонгин считался целителем от болезней, связанных с глазами, но он еще помогал бороться с нечистой силой. Наши предки верили, что если он стоит у ворот, дому нечистые духи не страшны.
В этот день из сундуков доставали теплые вещи, которые выносили на холод и мороз, чтобы на них падал добрый и целебный солнечный свет.
В народе говорили, что "солнечный свет хоть и недолог, а в этот день нам дорог", или "солнечный свет морозцем прихвачен, добр и целебен".
В этот день обращали внимание на птиц