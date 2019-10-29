Праздник 29 октября: все приметы, что нельзя делать в этот день

29 октября почитают память мученика Лонгина (Коллаж РБК-Украина)

29 октября все православные христиане чтят память мученика Лонгина Сотника

Какой сегодня праздник. 29 октября все православные христиане чтят память мученика Лонгина Сотника, который родился в Каппадокии. Он вместе со своими воинами был приставлен служить при распятии Христа. Лонгин был свидетелем настоящих чудес при Кресте Господнем (затмение солнца, землетрясение, распавшиеся камни, восставшие из открывшихся гробов мертвецы). Он уверовал в Господа именно после того, как своими глазами увидел чудеса.

Мученик Лонгин вонзил копье в ребра распятого Мессии и, когда кровь Господа попала ему в глаза, он прозрел. До этого момента он был слепой и ничто не помогало ему вылечиться. У наших предков Лонгин Сотник считался целителем глазных болезней.

Мученик Лонгин Сотник

Также ранее Лонгин считался целителем от болезней, связанных с глазами, но он еще помогал бороться с нечистой силой. Наши предки верили, что если он стоит у ворот, дому нечистые духи не страшны.

В этот день из сундуков доставали теплые вещи, которые выносили на холод и мороз, чтобы на них падал добрый и целебный солнечный свет.

В народе говорили, что "солнечный свет хоть и недолог, а в этот день нам дорог", или "солнечный свет морозцем прихвачен, добр и целебен".

Приметы этого дня:

Порывистый ветер – к дождю.

Юго-западный ветер – к ненастью, которое продлится достаточно долго.

Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго. А вот начавшийся в обед дождик может затянуться на целые сутки.

Облака на небе редкие – к ясной и морозной погоде.

Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.

Если ночное небо ясное и звездное, то на утро будет хорошая погода.

Домашняя птица на одной лапе стоит – к похолоданию.

Тучи против ветра идут – к дождю.

Тучи опускаются – к ненастью.

Иней на деревьях – к потеплению.

В этот день обращали внимание на птиц