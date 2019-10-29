ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 29 октября: все приметы, что нельзя делать в этот день

STYLERЖизнь    29.10.2019 - 06:02
Праздник 29 октября: все приметы, что нельзя делать в этот день
29 октября почитают память мученика Лонгина (Коллаж РБК-Украина)

29 октября все православные христиане чтят память мученика Лонгина Сотника

Какой сегодня праздник. 29 октября все православные христиане чтят память мученика Лонгина Сотника, который родился в Каппадокии. Он вместе со своими воинами был приставлен служить при распятии Христа. Лонгин был свидетелем настоящих чудес при Кресте Господнем (затмение солнца, землетрясение, распавшиеся камни, восставшие из открывшихся гробов мертвецы). Он уверовал в Господа именно после того, как своими глазами увидел чудеса.

Мученик Лонгин вонзил копье в ребра распятого Мессии и, когда кровь Господа попала ему в глаза, он прозрел. До этого момента он был слепой и ничто не помогало ему вылечиться. У наших предков Лонгин Сотник считался целителем глазных болезней.

Праздник 29 октября: все приметы, что нельзя делать в этот деньМученик Лонгин Сотник

Также ранее Лонгин считался целителем от болезней, связанных с глазами, но он еще помогал бороться с нечистой силой. Наши предки верили, что если он стоит у ворот, дому нечистые духи не страшны.

В этот день из сундуков доставали теплые вещи, которые выносили на холод и мороз, чтобы на них падал добрый и целебный солнечный свет.

В народе говорили, что "солнечный свет хоть и недолог, а в этот день нам дорог", или "солнечный свет морозцем прихвачен, добр и целебен".

Приметы этого дня:

  • Порывистый ветер – к дождю.
  • Юго-западный ветер – к ненастью, которое продлится достаточно долго.
  • Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго. А вот начавшийся в обед дождик может затянуться на целые сутки.
  • Облака на небе редкие – к ясной и морозной погоде.
  • Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.
  • Если ночное небо ясное и звездное, то на утро будет хорошая погода.
  • Домашняя птица на одной лапе стоит – к похолоданию.
  • Тучи против ветра идут – к дождю.
  • Тучи опускаются – к ненастью.
  • Иней на деревьях – к потеплению.

Праздник 29 октября: все приметы, что нельзя делать в этот деньВ этот день обращали внимание на птиц

Праздник 28 октября: что нельзя делать сегодня, все приметы Праздник 27 октября: что нельзя делать в этот день, все приметы
Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь