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Свято 29 жовтня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

STYLERЖиття    29.10.2019 - 06:02
Свято 29 жовтня: всі прикмети, що не можна робити в цей день
29 жовтня вшановують пам'ять мученика Лонгина (Колаж РБК-Україна)

29 жовтня всі православні християни вшановують пам'ять мученика Лонгина Сотника

Яке сьогодні свято. 29 жовтня всі православні християни вшановують пам'ять мученика Лонгина Сотника, який народився в Каппадокії. Він разом зі своїми воїнами був приставлений служити при розп'ятті Христа. Лонгин був свідком справжніх чудес при Хресті Господнім (затемнення сонця, землетрус, розпалі камені, повсталі з відкритих трун мерці). Він увірував у Господа саме після того, як своїми очима побачив чудеса.

Мученик Лонгин встромив спис у ребра розп'ятого Месії і, коли кров Господа потрапила йому в очі, він прозрів. До цього моменту він був сліпий і ніщо не допомагало йому вилікуватися. У наших предків Лонгин Сотник цілителем вважався очних хвороб.

Свято 29 жовтня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

Свято 29 жовтня: всі прикмети, що не можна робити в цей деньМученик Лонгин Сотник

Також раніше Лонгін вважався цілителем від хвороб, пов'язаних з очима, але він ще допомагав боротися з нечистою силою. Наші пращури вірили, що якщо він стоїть біля воріт, будинку нечисті духи не страшні.

В цей день діставали з шаф теплі речі, які виносили на холод і мороз, щоб на них падало добре і цілюще сонячне світло.

У народі говорили, що "сонячне світло хоч і недовге, а в цей день нам дорого", або "сонячне світло морозцем прихвачене, добре і цілюще".

Прикмети цього дня:

  • Поривчастий вітер – до дощу.
  • Південно-західний вітер – до негоди, яка триватиме досить довго.
  • Якщо дощ з ранку пішов, то він триватиме недовго. А ось почався в обід дощик може затягтися на цілу добу.
  • Хмари на небі рідкісні – до ясної і морозної погоди.
  • Каламутна і бліда місяць – до снігу і морозу.
  • Якщо нічне небо ясне і зоряне, то на ранок буде хороша погода.
  • Домашня птиця на одній лапі стоїть – до похолодання.
  • Хмари йдуть проти вітру – до дощу.
  • Хмари йдуть низько – до негоди.
  • Іній на деревах – до потепління.

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