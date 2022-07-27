Какой праздник 27 июля, что надо сделать, а что - строго запрещено

Важные традиции, что надо сделать

Раньше люди старались в этот день угождать "полевому духу". В покосах для него оставляли горшок каши или пучок ржи.

Также 27 июля часто шли грозовые дожди, поэтому люди без лишней надобности старались не выходить из дома. После дождя начинали расти грибы, которые можно было идти в лес и собирать.

В этот день очень боялись грозы. Считалось, что гроза сегодня будет особенно опасной. От нее читали заговоры.

Рожденные в этот день люди считаются хорошими психологами, умеющими находить подход к людям.

Этот день очень удачен для путешествий и дальних поездок. Сон с 26 на 27 июля считается вещим.

Что нельзя делать 27 июля

Вести переговоры и развивать деловые связи, иначе сделка может сорваться.

Выбрасывать остатки со стола, лучше отдать нуждающимся, заняться благотворительностью.

Неудачный день для рукоделия, творчества и ремонта сломанных вещей. Эти занятия скорее всего закончатся неудачей.

Приметы на Акилы

Ярко-красное солнце на востоке скрывается за облаками - будут дожди.

Сухая погода - осень будет теплой.

Дождливый день - еще неделю будет лить.

Глухой гром - к тихому дождю, гулкий - к ливню.

Границы облаков нечеткие - к ухудшению погоды.

Если до 27 июля листья начинают краснеть на деревьях - будет хороший урожай грибов.

День ангела 27 июля отмечают:

Акила, Онисим, Гелий, Илларион, Ираклий, Петр, Прискилла, Степан, Федор.