Праздник 26 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня

26 мая наши предки почитали память Лукерии Новгородской
Какой сегодня праздник. 26 мая 2020 года православные христиане чтут память праведной девы Гликерии Новгородской. Святая была дочерью городского старосты и умерла в молодом возрасте. Ее стали почитать в середине 16 века, когда возле ее нетленного тела начали происходить исцеления.
В этот день наши предки обычно сеяли гречку. В основном ее засевали для пчел и птиц, она редко была урожайной. Также Лукерью называли Лукошницей, так как в это время все мужчины проводили в поле, а жены приносили им обеды в лукошках.
Именины сегодня празднуют: Ирина, Сергей, Александр, Василий, Георгий.
Как мы ранее писали, эта короткая молитва на Вознесение поможет искупить все грехи.
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Автор: Мария Соловей