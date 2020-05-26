Свято 26 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня

26 травня наші предки вшановували пам'ять Лукерії Новгородської
Яке сьогодні свято. 26 травня 2020 року православні християни вшановують пам'ять праведної діви Глікерії Новгородської. Свята була дочкою міського старости і померла в молодому віці. Її стали почитати в середині 16 століття, коли біля її нетлінного тіла почали відбуватися зцілення.
В цей день наші предки зазвичай сіяли гречку. В основному її засівали для бджіл і птахів, вона рідко була врожайною. Також святу називали Лукошницею, через те, що в цей час всі чоловіки проводили в полі, а дружини приносили їм обіди в лукошках.
Сьогодні Іменини святкують: Ірина, Сергій, Олександр, Василь, Георгій.
Як ми раніше писали, ця коротка молитва на Вознесіння допоможе спокутувати всі гріхи.
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Автор: Марія Соловей