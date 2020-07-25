Праздник 25 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Какой сегодня праздник. 25 июля наши предки всегда отмечали Проклов день. В старину на праздник Прокла старались убирать сено и собирали росы, которые выпадали из-за высокой влажности. В народе говорили: "На Прокла поле от росы промокло". Великие, целебные росы старались набирать в небольшую емкость. По приданиям, она помогает от болезней глаз. Также утренней росой умывались и протирали лицо, это помогало обрести лицу еще большей красоты, а уму - ясности.

Именинники этого дня – Арсен, Гавриил, Иван, Иларий, Мария, Михаил, Симон, Федор.

Главные приметы этого дня

Если ранним утром 25 июля выпало много росы, а воздухе витает туман - жди ясную и солнечную погоду,

Если же на Прокла Плакальщика на траве нет росы, то возможно ненастье,

Также обильная, большая роса предупреждает о том, что год будет счастливым,

Проклова роса является лучшим средство от сглаза и порчи,

Роса, собранная в день Прокла Плакальщика, наделяет красотой и спокойствием.

Что категорически нельзя делать в этот день

Сквернословить и ругаться с кем-либо. Любая энергия вернется в троекратном размере.

Заниматься тяжелым физическим трудом. Из домашних дел разрешается только готовить пищу, а вот любые другие дела необходимо отложить.

Не рекомендуется брать или давать в долг - можно накликать проблемы.

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