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Праздник 23 марта: что строго запрещено делать в этот день, все приметы

STYLERЖизнь    23.03.2020 - 06:31
Праздник 23 марта: что строго запрещено делать в этот день, все приметы
23 марта 2020 - какой сегодня праздник и что нельзя делать (коллаж: РБК-Украина)

23 марта вспоминают святых Василису и Кондрата

Какой сегодня праздник. 23 марта 2020 года чествуют святых Василису и Кондрата Коринфского. В народе этот день называли Василисой – повелительницей весенних вод. Она знала тайну того, как избежать паводков. Следовательно, крестьяне обращались к ней за помощью от большой весенней воды.

Василиса, когда ей было 9 лет, пострадала за веру Христову во время великого гонения при Диоклетиане в Никомидии. Благодаря доносу, она была схвачена и приведена к Никомидийскому префекту Александру. После безуспешных попыток уговорить Василиссу отречься от Христа и поклониться идолам, префект приказал предать отроковицу Василиссу пыткам. Согласно Житию, Василиссу били по лицу; затем раздели до гола и вниз головой подвесили за ноги, при этом её жгли снизу огнём и окуривали серным дымом. Отроковицу бросили в горящую печь. Василисса, сотворив крестное знамение, войдя в огонь, вышла из него невредимой. После этого Василиссу отдали на съедение двум голодным львам, но отроковица осталась невредима. Префект Александр отпустил Василиссу после мучений, сам уверовал в Христа, провёл свою жизнь в покаянии и мирно умер.

В годы гонений Деция и Валериана Кондрат поселился в Коринфе для изучения врачебного искусства. Там духовная дружба связала его с другими молодыми христианами, которые желали посвятить себя Господу. Схваченные по приказу проконсула Тертия, они, после дерзновенной защиты своего упования, были подвергнуты бичеванию и другим мучениям. Затем их привязали позади коней и влачили по улицам, пока наконец не вывезли за пределы города, где обезглавили.

На месте их мученичества забил источник живой воды, исцелявший любые недуги. Там впоследствии построили церковь, в которой положили их святые мощи.

Народные приметы на 23 марта

  • Гроза 23 марта – год будет урожайным.
  • Прилетели ласточки – будет большой урожай.
  • Можно отправляться на рыбалку, ведь клев будет хорошим.
  • Вокруг Луны видны круги – скоро пойдет дождь.
  • Журавли прилетели – весна будет теплой.
  • Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.

Что категорически нельзя делать 23 марта

1. 23 марта нужно избегать грубой и жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие. В этот день организм ослаблен.

2. В этот день не советуют выходить из дома. В народе считается, что, если выйти на улицу – можно принести в дом беду.

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