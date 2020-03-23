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Свято 23 березня: що суворо заборонено робити в цей день, всі прикмети

STYLERЖиття    23.03.2020 - 06:31
Свято 23 березня: що суворо заборонено робити в цей день, всі прикмети
23 березня 2020 - яке сьогодні свято і що не можна робити (колаж: РБК-Україна)

23 березня згадують святих Василісу і Кіндрата

Яке сьогодні свято. 23 березня 2020 року вшановують святих Василісу і Кіндрата Коринфського. У народі цей день називали Василиною – володаркою весняних вод. Вона знала таємницю того, як уникнути паводків. Отже, селяни зверталися до неї за допомогою великої весняної води.

Василина, коли їй було 9 років, постраждала за віру Христову під час великого гоніння при Діоклетіані в Нікомидії. Завдяки доносу, вона була схоплена і приведена до Нікомидійского префекта Олександра. Після безуспішних спроб вмовити Василину відректися від Христа і поклонитися ідолам, префект наказав піддати Василину тортурам. Згідно Житію, Василину били по обличчю, а потім роздягли до гола і вниз головою підвісили за ноги, при цьому її палили знизу вогнем і окурювали сірчаним димом. Отроковицю кинули в палаючу піч. Василина, створивши хресне знамення, увійшовши у вогонь, вийшла з нього неушкодженою. Після цього Василину віддали двом голодним левам, але вона залишилася неушкоджена. Префект Олександр відпустив Василину після мук, сам увірував у Христа, провів своє життя в покаянні й мирно помер.

У роки переслідувань Деція і Валеріана Кіндрат оселився в Коринфі для вивчення лікарського мистецтва. Там духовна дружба пов'язала його з іншими молодими християнами, які бажали присвятити себе Господу. Схоплені за наказом проконсула Тертія, вони, після сміливого захисту свого уповання, були піддані бичуванню та іншим мукам. Потім їх прив'язали позаду коней і волочили по вулицях, поки нарешті не вивезли за межі міста, де обезголовили.

На місці їх мучеництва забило джерело живої води, яке зцілювало будь-які недуги. Там згодом збудували церкву, в якій поклали їх святі мощі.

Народні прикмети на 23 березня

  • Гроза 23 березня – рік буде урожайним.
  • Прилетіли ластівки – буде великий врожай.
  • Можна вирушати на риболовлю, адже клювання буде хорошим.
  • Навколо Місяця видно кола – скоро піде дощ.
  • Журавлі прилетіли – весна буде теплою.
  • Холодний вітер подув – зима ще довго протримається.

Що категорично не можна робити 23 березня

1. 23 березня потрібно уникати грубої та жирної їжі, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття. У цей день організм ослаблений.

2. В цей день не радять виходити з дому. У народі вважається, що, якщо вийти на вулицю – можна принести в дім лихо.

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