Праздник 22 марта: что строго запрещено делать в этот день, приметы

Какой сегодня праздник. 22 марта 2020 года украинцы по православной традиции почитают память сорока Севастийских мучеников - воинов-христиан, которые приняли мученическую смерть за веру во Христа в Севастии.

Воины родом из Каппадокии были в составе римского XII Молниеносного легиона. Военачальник Агрикола потребовал от них принесения жертвы языческим богам, однако те отказались.

После отказа римские воины раздели их и поставили в покрытое льдом озеро. Рядом поставили теплую баню, чтобы желающие отречься от Христа могли в ней согреться. К утру один из воинов побежал в баню, однако, забежав туда, сразу умер. Звали этого воина Мелетий.

Один из римлян, Аглаий, видя стойкость духа христиан, сам разделся и присоединился к стоявшим в озере. По преданию, римские воины, видя, что мученики не замерзают, перебили им голени и сожгли. Обугленные кости мучеников бросили в воду, чтобы не было возможности их потом собрать.

Согласно житию, спустя три дня мученики явились во сне епископу Севастийскому Петру, и повелели предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал их останки, которые светились в воде ярким светом, и с честью похоронил.

22 марта - главные приметы этого дня

Если на Сорок святых осадки и мало солнца - не будет весеннего половодья;

Если в этот день тепло, то 40 дней будет держаться солнечная погода;

Тает снег - к активному наводнению и росту буйных трав;

Если прилетели сороки и галки - ждите тепла.

22 марта - главные запреты этого дня

Работать и убирать в доме не рекомендуется;

Запрещено есть мясо и жирную пищу;

Нельзя ссориться, все проблемы должны решаться мирным путем;

Не рекомендуется также давать деньги в долг.

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