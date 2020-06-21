Праздник 21 июня: что нельзя делать, главные приметы

В этот день верующие отмечают день перенесения мощей Федора Стратилата
Какой сегодня праздник. 21 июня православные христиане отмечают день перенесения мощей Федора Стратилата, который хорошо знал основы христианского учения и старался везде его проповедовать.
Когда на христиан были организованы гонения, Федора Стратилата арестовали и подвергли жестким пыткам, которые он не пережил.
Также на 21 июня в этом году приходится день летнего солнцестояния. Сегодня, наступает самый длинный день в году и соответственно самая короткая ночь.
Сегодня украинцы смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение с 8:15 до 09:30 по киевскому времени. При этом лучше всего теневое затмение будет видно на юге Украины.
В Украине 21 июня отмечается День отца, поэтому не забудьте поздравить своих родителей с этим замечательным праздником.
21 июня не следует быть в плохом настроении. Энергетика дня несет положительный характер и может повлиять только на тех, кто готов принять ее в свою жизнь;
Сегодня также нельзя ссориться и кричать;
Нельзя наносить вред природе, особенно растениям и цветам;
Этот день не подходит для новых начинаний, он предназначен для завершения старых дел.
Ходить в баню. Считается, что, в этот день особенной целительной силой обладают вода и веник из трав;
Сегодня полезно до заката искупаться в реке или озере. Это поможет исцелиться от болезней;
Встреча рассвета в день летнего солнцестояния считалась оберегом от неудач и болезней.
Напомним, в конце июня украинцы получат дополнительные выходные дни.
Ранее сообщалось о том, что в Украине появится новый праздник.
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Автор: Styler