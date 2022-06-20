Какой праздник 20 июня, что запрещено делать и кого поздравить с днем ангела

20 июня 2022 года почитается память мученика Феодота Анкирского. В народе этот день называют Федот, Федота, и имеет он много традиций и запретов. Кроме того сегодня начинается Петровский пост, который продлится до 11 июля.

Что можно и нельзя делать сегодня, важные традиции и запреты - читайте ниже в нашем материале Styler.

Что надо делать сегодня, традиции

Наши предки именно со дня Федота, 20 июня, наконец, начинали ходить на водоемы и купаться - до этого считалось, что злые духи (водяные и русалки) утащат человека под воду.

От 20 июня до Ильи 2 августа можно было спокойно проводить время на берегу рек и озер.

Согласно народным поверьям и церковным канонам, в эту дату можно работать, главное - не перетруждаться.

Так как начинается Петров пост, верующие обязательно должны посетить церковь и прочитать молитвы святым Петру и Павлу.

Что сегодня нельзя делать

Из-за начала поста нельзя устраивать шумные застолья, а также нужно отказаться от пищи животного происхождения (исключение составляет рыба и морепродукты). При этом запрещено и унывать.

Запрещено гадать, проводить любые ритуалы.

Нельзя давать деньги в долг, ведь есть риск, что их не вернут.

В этот день лучше не признаваться в любви, вы можете получить отказ.

Нельзя сегодня рассказывать о своих планах, иначе задуманное не сбудется.

Запрещено надевать в этот день серебряные украшения - они будут воровать энергию.

Начало Петрового (Петровского) поста

Пост традиционно начинается во второй понедельник после Троицы. Каждый год эта дата приходится на разные числа, потому что связана с Пасхой. Продлится он до 11 июля (до праздника Петра и Павла, который отмечается 12 июля).

В эти дни верующие ограничивают себя не только в еде, но также стараются очистить свой ум от злости, зависти, жадности и других негативных мыслей.

Особенностью Петровского поста является то, что во все дни, кроме среды и пятницы, можно есть рыбу, ведь отец Петра был рыбаком.

Приметы 20 июня:

теплый день сегодня - урожай ржи будет хорошим, дождь - колос плохо будет наливаться;

ночью не выпала роса - к дождливой погоде;

в радуге преобладает красный цвет - к ветру;

голуби в ясную погоду укрытие ищут - к осадкам;

если гром громко гремит - к затяжной непогоде. Если же он с места на место переходит, будет холод и град.

В этот день много именинников

20 июня день ангела отмечают: Афанасий, Анна, Александр, Валерия, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Лев, Максим, Мария, Михаил, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот, Лукина, Сусанна, Клавдий.