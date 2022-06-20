ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какой праздник 20 июня, что запрещено делать и кого поздравить с днем ангела

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 06:00
Какой праздник 20 июня, что запрещено делать и кого поздравить с днем ангела Фото: какой праздник 20 июня (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

20 июня 2022 года почитается память мученика Феодота Анкирского. В народе этот день называют Федот, Федота, и имеет он много традиций и запретов. Кроме того сегодня начинается Петровский пост, который продлится до 11 июля.

Что можно и нельзя делать сегодня, важные традиции и запреты - читайте ниже в нашем материале Styler.

Что надо делать сегодня, традиции

Наши предки именно со дня Федота, 20 июня, наконец, начинали ходить на водоемы и купаться - до этого считалось, что злые духи (водяные и русалки) утащат человека под воду.

От 20 июня до Ильи 2 августа можно было спокойно проводить время на берегу рек и озер.

Согласно народным поверьям и церковным канонам, в эту дату можно работать, главное - не перетруждаться.

Так как начинается Петров пост, верующие обязательно должны посетить церковь и прочитать молитвы святым Петру и Павлу.

Что сегодня нельзя делать

Из-за начала поста нельзя устраивать шумные застолья, а также нужно отказаться от пищи животного происхождения (исключение составляет рыба и морепродукты). При этом запрещено и унывать.

  • Запрещено гадать, проводить любые ритуалы.
  • Нельзя давать деньги в долг, ведь есть риск, что их не вернут.
  • В этот день лучше не признаваться в любви, вы можете получить отказ.
  • Нельзя сегодня рассказывать о своих планах, иначе задуманное не сбудется.
  • Запрещено надевать в этот день серебряные украшения - они будут воровать энергию.

Начало Петрового (Петровского) поста

Пост традиционно начинается во второй понедельник после Троицы. Каждый год эта дата приходится на разные числа, потому что связана с Пасхой. Продлится он до 11 июля (до праздника Петра и Павла, который отмечается 12 июля).

В эти дни верующие ограничивают себя не только в еде, но также стараются очистить свой ум от злости, зависти, жадности и других негативных мыслей.

Особенностью Петровского поста является то, что во все дни, кроме среды и пятницы, можно есть рыбу, ведь отец Петра был рыбаком.

Приметы 20 июня:

  • теплый день сегодня - урожай ржи будет хорошим, дождь - колос плохо будет наливаться;
  • ночью не выпала роса - к дождливой погоде;
  • в радуге преобладает красный цвет - к ветру;
  • голуби в ясную погоду укрытие ищут - к осадкам;
  • если гром громко гремит - к затяжной непогоде. Если же он с места на место переходит, будет холод и град.

В этот день много именинников

20 июня день ангела отмечают: Афанасий, Анна, Александр, Валерия, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Лев, Максим, Мария, Михаил, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот, Лукина, Сусанна, Клавдий.

Ранее мы писали про календарь выходных и праздников на июль 2022. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.

Также сообщалось, что в Украину придет похолодание. Температура снизится и будет такой к концу недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее