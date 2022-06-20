Какой праздник 20 июня, что запрещено делать и кого поздравить с днем ангела
20 июня 2022 года почитается память мученика Феодота Анкирского. В народе этот день называют Федот, Федота, и имеет он много традиций и запретов. Кроме того сегодня начинается Петровский пост, который продлится до 11 июля.
Что можно и нельзя делать сегодня, важные традиции и запреты - читайте ниже в нашем материале Styler.
Что надо делать сегодня, традиции
Наши предки именно со дня Федота, 20 июня, наконец, начинали ходить на водоемы и купаться - до этого считалось, что злые духи (водяные и русалки) утащат человека под воду.
От 20 июня до Ильи 2 августа можно было спокойно проводить время на берегу рек и озер.
Согласно народным поверьям и церковным канонам, в эту дату можно работать, главное - не перетруждаться.
Так как начинается Петров пост, верующие обязательно должны посетить церковь и прочитать молитвы святым Петру и Павлу.
Что сегодня нельзя делать
Из-за начала поста нельзя устраивать шумные застолья, а также нужно отказаться от пищи животного происхождения (исключение составляет рыба и морепродукты). При этом запрещено и унывать.
- Запрещено гадать, проводить любые ритуалы.
- Нельзя давать деньги в долг, ведь есть риск, что их не вернут.
- В этот день лучше не признаваться в любви, вы можете получить отказ.
- Нельзя сегодня рассказывать о своих планах, иначе задуманное не сбудется.
- Запрещено надевать в этот день серебряные украшения - они будут воровать энергию.
Начало Петрового (Петровского) поста
Пост традиционно начинается во второй понедельник после Троицы. Каждый год эта дата приходится на разные числа, потому что связана с Пасхой. Продлится он до 11 июля (до праздника Петра и Павла, который отмечается 12 июля).
В эти дни верующие ограничивают себя не только в еде, но также стараются очистить свой ум от злости, зависти, жадности и других негативных мыслей.
Особенностью Петровского поста является то, что во все дни, кроме среды и пятницы, можно есть рыбу, ведь отец Петра был рыбаком.
Приметы 20 июня:
- теплый день сегодня - урожай ржи будет хорошим, дождь - колос плохо будет наливаться;
- ночью не выпала роса - к дождливой погоде;
- в радуге преобладает красный цвет - к ветру;
- голуби в ясную погоду укрытие ищут - к осадкам;
- если гром громко гремит - к затяжной непогоде. Если же он с места на место переходит, будет холод и град.
В этот день много именинников
20 июня день ангела отмечают: Афанасий, Анна, Александр, Валерия, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Лев, Максим, Мария, Михаил, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот, Лукина, Сусанна, Клавдий.
Ранее мы писали про календарь выходных и праздников на июль 2022. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.
Также сообщалось, что в Украину придет похолодание. Температура снизится и будет такой к концу недели.