Праздник 2 июня: что нельзя делать и главные приметы этого дня

В этот день вспоминают мучеников, которые погибли за веру в Христа
Какой сегодня праздник. 2 июня 2020 года православные христиане чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Мученики пострадали за веру в Христа при правлении римского императора Нумериана (283-284).
На Руси этот день имел название "грядочник", "тепловей", "Фалалей-тепловей", "Фалалей-огуречник".
В этот день, по народной примете, нужно было высевать огурцы. Делалось это, по возможности, тайно: от любопытных, чтобы избежать сглаза, нужно было скрывать и гряду, и первый выросший на ней огурец, который надо было сорвать и закопать где-нибудь на огороде, подальше от чужих глаз, чтобы остальной урожай огурцов был хорошим.
Главные приметы этого дня
Что нельзя делать в этот день:
Именины сегодня отмечают: Алексей, Владимир, Александра, Тимофей, Никита, Иосиф, Фалалея, Лилия, Сусанна.
Как мы ранее писали, опубликован православный календарь на июнь 2020.
Автор: Людмила Жукова