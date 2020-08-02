Праздник 2 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы дня

Какой сегодня праздник. 2 августа почитается память библейского пророка Илии. Он был ревностным поборником чистоты веры и грозным обличителем идолопоклонства и нечестия.

На какое-то время пророк ушел в пустыню, однако, когда вернулся в царство Израильское, по воле Господа избрал себе ученика и преемника в лице Елисея и обличил царя Ахава в бесчестном захвате виноградника у Навуфея. До 33 лет был исцелен и наделен огромной силой ходившим по земле Богом и святым Николаем, после чего был вознесен на небо.

Предполагается, что он есть один из двух светильников предстоящих перед Богом и должен явиться пред вторым пришествием Христа на землю. Во время страданий Христа некоторые из людей думали, что он зовет пророка Илию на помощь и ожидали его прихода.

2 августа - приметы и обычаи дня

В этот день посетите при возможности церковь;

Считалось, что 2 августа нужно устраивать большие праздничные застолья, которые объединяют несколько поселений;

Также 2 августа принято просить пророка о семейном благополучии;

Попадешь в этот день под дождь - здоровья на год вперед обретешь;

Гремит гром - Илья на своей небесной колеснице едет.

2 августа - что запрещено делать в этот день

В этот день запрещается купаться в водоемах и ловить рыбу;

Откажитесь от работы и посвятите день себе;

Ни в коем случае не выгоняйте домашних животных на улицу.

Напомним, что в Украине появятся новые государственные праздники, когда и как будем отмечать.