Праздник 2 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы дня

2 августа празднуют день Илии
Какой сегодня праздник. 2 августа почитается память библейского пророка Илии. Он был ревностным поборником чистоты веры и грозным обличителем идолопоклонства и нечестия.
На какое-то время пророк ушел в пустыню, однако, когда вернулся в царство Израильское, по воле Господа избрал себе ученика и преемника в лице Елисея и обличил царя Ахава в бесчестном захвате виноградника у Навуфея. До 33 лет был исцелен и наделен огромной силой ходившим по земле Богом и святым Николаем, после чего был вознесен на небо.
Предполагается, что он есть один из двух светильников предстоящих перед Богом и должен явиться пред вторым пришествием Христа на землю. Во время страданий Христа некоторые из людей думали, что он зовет пророка Илию на помощь и ожидали его прихода.
Напомним, что в Украине появятся новые государственные праздники, когда и как будем отмечать.