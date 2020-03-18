Праздник 18 марта: что нельзя делать и главные приметы этого дня

Какой сегодня праздник. 18 марта 2020 года православные христиане чтут память мученика Адриана Пошехонского, Ярославского, мученика Конона Исаврийского. Также 18 марта церковь вспоминает обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного. Продолжается Великий пост.

В переводе с греческого Конон означает "трудящийся". Не случайно одного из мучеников, носящих это имя, прозвали Градарем. Жил он в III веке в городе Мандоне, занимался огородничеством. Был примерным христианином, невзыскательным и простым. В период гонений при императоре Декии пострадал за веру во Христа. Переводчики или составители жития святого называли его "огородником", "оградителем".

Святые Конон Градарь и Конон Исаврийский (фото из открытых источников)

С этого дня крестьяне начинают копать огород и хлопотать по хозяйству. В народе 18 марта говорили: "Конон зовет на огород" – пора было приступать к перекопку грядок. Нужно было хотя бы выйти на огород и немного копнуть грядку, даже если еще лежит снег. Этим люди проявляют уважение покровителю огородников.

В этот праздник совершается охранный обряд-заговор от трех бед: мошек, червей и засухи. Для этого нужно выкопать на своем участке три небольших ямки (по одной на бедствие), а потом обратно закопать. При этом обязательно вслух произнести, для чего предназначена каждая лунка.

Именнинники этого дня: Адриан, Давид, Георгий, Иван, Марк, Константин, Кирилл, Федор, Николай, а также Ираида.

Приметы этого дня:

Если в этот день ясная погода – летом града не будет.

Трясогузки прилетели – весна будет теплой.

Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать полевые работы.

Мыши завелись в доме и на полях – будет неурожай.

Грачи гнездятся – через 21 день можно сеят пшеницу.

Что категорически нельзя делать в этот день: