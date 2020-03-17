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17 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

STYLERЖизнь    17.03.2020 - 06:02
17 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Праздник 17 марта (Коллаж РБК-Украина)

17 марта верующие вспоминают преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского

Какой сегодня праздник. 17 марта 2020 года почитаются преподобные Герасим Вологодский и Герасим Иорданский. Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей – это один из первых признаков наступления весны.

Наши предки в день Герасима-грачевника в каждом доме пекли хлеб в виде птицы, чтобы задобрить грачей и призвать хорошую погоду вместе с обильным урожаем. 17 марта весна боролась с холодами и прогоняла всю нечистую силу.

Один раз в году на Руси люди сталкивались со злыми духами-кикиморами. В домах проводились ритуалы избавления от назойливой жены домового.

17 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот деньВ этот день обычно прилетали грачи (фото из открытых источников)

Именины сегодня празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Павел, Яков.

Главные приметы этого дня:

  • Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег.
  • Грачи играют – на хорошую погоду.
  • Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.
  • Грачи кричат – к дождю.
  • Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.
  • Если прилетевшие грачи взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.
  • Сны, которые снятся в этот день - сбудутся через 12 дней.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя идти на любые операции и посещать стоматолога.
  • Не делайте крупных покупок - они будут напрасными.
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